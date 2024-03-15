Doğal lezzetler yurttaşlarla buluştu

BirGün EGE

Bodrum Belediyesi ve Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) iş birliğinde Ortakent Köyiçi Mevkii’ndeki 5. Acı Ot Festivali’ne yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festival üreticilere fayda sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptığı konuşmada, “Ot festivali bu topraklarda binlerce yıldır yaşayan gastronomi kültürünün bir tezahürü olarak ortaya çıktı. Cumhuriyetimizi kuran yüce Atatürk ve silah arkadaşları nasıl Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşamasını istiyorlarsa, günümüzde bu ülke dimdik duruyorsa bizim geçmiş kültürümüze, değerlerimize sahip çıkmamız sayesindedir. Kültür bizi bir arada tutan ve birbirimize bağlayan bir olgu. Kültürümüze sahip çıkmak durumundayız.” dedi.