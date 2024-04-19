Dokuz günlük tatil bekleneni vermedi

Dokuz günlük bayram tatili turizm bölgelerinde küçük de olsa bir hareketlilik yarattı. Sektör temsilcileri tatil 9 gün olsa da yansımasının bu kadar sürmediğini, 3 günlük bir yoğunluk yaşandığını ifade etti.

Berkay SAĞOL

Turizmcilerin bayram tatilinin 9 gün olması için çağrıda bulunması karşılık buldu ancak yurttaşların büyük bölümü maddi problemlerden dolayı tatili memleketinde ve akraba evinde geçirdi. Bayram tatili 9 gün olsa da ekonomik gerekçeler sebebiyle birçok yurttaş için tatil hayal oldu. Turizmciler 9 günlük bir tatilin yansımasının görülmediğini, 3-4 günlük bir yoğunluk olduğunu söyledi.

Uçak ya da otobüsle şehir dışı gidiş dönüş 2 bin lira, oda kahvaltı bir otel iki kişilik 5 bin lira, öğle ve akşam yemekleri en az bin lira olarak hesaplandığında emekli bir çiftin 4 günlük tatil için iki aylık maaşını ayırması gerekiyor. Asgari ücretli bir çiftin ise tüm maaşını vermesi dahi tatil ücretini karşılamaya yetmiyor.

Muğla Datça’da turizm sektöründe faaliyet gösteren aynı zamanda İskele Mahallesi Muhtarı olan Meriç Bora, “Bayram tatilinde yoğun bir giriş çıkış oldu ama asıl olarak 3 gün kalabalık oldu. Burada otelim var, bir gün tam kapasite doldu ama bayramın 3’üncü gününden sonra kimse aramadı bile. İnsanlar 3 gün boyunca toplu bir şekilde geldi ve yoğunluk oluşturdu. Bundan dolayı özellikle yemek sektöründe birtakım aksamalar yaşandı. Otopark konusu zaten Datça’nın en büyük problemlerinden biri. İyi de olsa kötü de olsa 9 günlük tatili geçirdik. Kötü oldu diyemem. Çünkü sezona giriyoruz ve herkesin giderleri var. En azından birtakım masrafları karşılayacak herkes. Aslında 9 günlük bir idari tatilin bir yansımasını görmedik diyebiliriz” dedi.

Genel anlamda ekonomik krizin turizm sektörünü etkilediğini belirten Bora, “4 kişinin konaklayabileceği bir yer ortalama 3 bin liraydı. Bu durum insanların tamamen ekonomik durumlarıyla alakalı. Çünkü 10 gün boyunca bir yer tutulsa 30 bin liraya denk gelir. Yiyecek ve içeceğiyle beraber bu rakam 50 bin liralara kadar çıkar. Herkesin bu tutarı karşılayacak maddi gücü yok. Sezonda yerli turistten ziyade yabancı turist gelmesi lazım. Biz Datça olarak genelde yerli turiste bağlıyız ama daha iyisi olmasını isteriz. Biraz daha düzenin oturması lazım. Özellikle merkezde otopark konusu bir problem, altyapıda sorunlar var, elektrik konusunda sorunlar yaşıyoruz” diye konuştu.

YOĞUNLUK 3-4 GÜN

Bir başka turizm işletmecisi Yalın Çukadar Acar da, “Bayram tatilinde hava durumu ve tüm şartlar yaz sezonu gibiydi aslında. Yoğun bir tatil süreci geçirdiğimizi söyleyebilirim ancak 3-4 güne bir yığılma oldu. Öyle 9 günlük bir tatilin 9 gün boyunca etkisini göremedik. Yine de yaz sezonu öncesinde güzel bir hareketlilik oldu. Bize sezonun daha yoğun geçebileceğini gösterdi. Yaz sezonu içinde her yıl yaşadığımız elektrik kesilmesi sorununun çözülmesini bekliyoruz. Her sezon elektrik kesintileri bizim en az 10 günümüzü olumsuz şekilde etkiliyor. Gerekli işlemlerin yapılıp elektriklerin kesilmemesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.