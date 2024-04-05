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Dutlulu’dan çiçek yerine SMA desteği çağrısı

BirGün Ege
  • 05.04.2024 06:00
  • Giriş: 05.04.2024 06:00
  • Güncelleme: 05.04.2024 09:33
Dutlulu’dan çiçek yerine SMA desteği çağrısı
Fotoğraf: BirGün

BirGün EGE

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Manisa’da kazandığı seçimin baş mimarlarından Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tebrik ziyaretine gelecek vatandaşların çiçek ve çikolata yerine, ilçede yaşam mücadelesi veren SMA hastası İclal bebeğe destek olunması çağrısında bulundu.

Dutlulu açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Herkese merhaba, yeniden görevimizin başındayız. Çok sayıda tebrik mesajı ve çiçek gönderdiğiniz için teşekkür ediyorum ama ziyaretimize gelmek isteyen vatandaşlarımızın çiçek almak yerine Akhisarlı SMA hastası İclal Bakır bebeğimize bağış yapmalarını istiyoruz. Duyarlılığınız ve anlayışınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum.” dedi.

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