Edremit’te kanalizasyon mücadelesi iki yıldır sürüyor

Edremit’te kanalizasyon bulunmayan mahallelerde yurttaşlar yaklaşık 2 yıldır bu tesislerin kurulması için mücadele ediyor. Edremit sahilinde eylem yapan yurttaşlar, arıtma tesisi kurulması taleplerini yineledi.

BirGün EGE

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Avcılar, Arıtaşı, Kavlaklar, Tahtakuşlar, Çamlıbel, Güre ve Güre Cumhuriyet mahallelerinde, yıllardır çözülmeyen kanalizasyon sorununa karşı bölge halkı mücadelesini sürdürüyor.

Yurttaşlar Edremit sahili boyunca arıtma tesisi kurulması talebiyle eylem yaptı. Eyleme katılanlar sahildeki yurttaşlara Balıkesir ve Edremit belediyelerinin ve yetkili kurumların iletişim/şikâyet numaralarını vererek her türlü sorunlarını ve şikâyetlerini bildirmelerini istedi.

Daha önce Siteler Birliği adı altında bir araya gelen yurttaşlar şimdi Körfez Siteler Derneği’ni kurdu.

Körfez Siteler Derneği Başkanı İsmail Çınar, “Şu anda 230’un üzerinde site ile iletişim halindeyiz. Bu çalışmalar yürütülürken BASKI, arıtma yeri için yer sorunumuz var onu çözersek başlatacağız yanıtını vermişlerdi. Şimdi ise, verilen yanıta göre arıtma için özel mülkiyete ait iki yer tespiti yaptıklarını, bu yerler için satın alınmasında yapılan pazarlıkta anlaşamadıklarından istimlak için mahkemeye başvurdukları ifade edildi. Ülkemizde, mahkemelerin sonuçlanma süreleri dikkate alındığında bu durum oyalamaktan başka bir anlam taşımıyor. Onca vakıf yeri varken çözüm için özel mülkiyetlere gidilmesini oyalamak için yasal kılıf olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Çınar, “Bu sorun çözülmez ise, yakın tarihlerde yeraltı sularının kirlenmesi ile artezyen kullanan siteler çok zor durumda kalacaklar. Site arıtmalarının getirdiği mali yük daha da artacak. Denizimiz hızla kirlenerek İzmit Körfezi’ne dönecek. Artan çevre kirliliği çeşitli hastalıklara sebep olacak. Yaşadığımız bölgenin önemini ortaya çıkaran Kaz Dağları’na yönelik tahribata ‘dur’ denilmezse, havası ile övündüğümüz oksijeni de giderek kaybederiz. Güç ver Körfez’i kaybetmeyelim” diye konuştu.