Efeler’de 12’nci kitap kafe açıldı

Efeler Belediyesi hayata geçirdiği Kitap Kafelerin 12’ncisi hizmete açıldı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Çocuklarımızın bilgiye ulaşması için böyle bir mekânı açıyor olmaktan büyük mutluluk yaşıyorum” dedi.

BirGün EGE

Aydın’da Efeler Belediyesi tarafından açılan kitap kafeler ders çalışmak, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyenlere konforlu bir ortam sağlıyor. Kitap kafelerin 12’ncisi Meşrutiyet Mahallesinde açıldı. Açılışa, kentteki siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının temsilcileri ile Efeler Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Bir sözünü daha yerine getirmenin onurunu, gururunu, mutluluğunu yaşadığını belirterek konuşmaya başlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Seçilmeden önce Efeler halkına ne söz verdiysek hepsini tek tek yerine getireceğiz. Hiç endişe etmeyin, hiç kimse engel olamayacak. Efeler halkı; gencinden, kadınına, çocuğuna kadar her şeyin en iyisine layık. Sizin için her şeyi yapacağım” diyerek hizmetteki kararlılığın devam edeceğini vurguladı.

12’nci Kitap Kafe’nin açıldığı Meşrutiyet Mahallesi’nin ilçedeki en büyük mahallelerden biri olduğunu söyleyen Atay, “Buradaki çocuklarımızın bilgiye ulaşması için böyle bir mekânı açıyor olmaktan büyük mutluluk yaşıyorum. Çocuklarımız bilgili olmak zorunda. Onlar geleceğimiz. Onlar bilgili oldukça bu ülkeyi daha mutlu daha refah daha kalkınmış bir halde yönetecekler. Bizler onları, bu bilgiye ulaşmalarını sağlayacak mekânlara kavuşturmakla görevliyiz” dedi.

Konuşmasının devamında eğitimdeki fırsat eşitsizliğine dikkat çeken ve bu soruna karşı gerçekleştirdikleri projelerden söz eden Atay, şöyle konuştu: “Elbette eğitimde fırsat eşitsizliği de bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Efeler Belediyesi olarak önce dershane açtık. Çocukları, lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanacakları bir dershaneye kavuşturduk. Dezavantajlı ailelerimizin çocuklarının da bir fırsata, bir şansa ihtiyaçları var. Cumhuriyet böyle bir rejim. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olan bir rejim. İşte bu nedenle biz sosyal demokrat anlayışımızı belediye yönetiminde uyguluyoruz. 5 gündüz bakımevi açtık. 720 çocuğumuz oralarda eğitim görüyor. ASTİM Organize Sanayi’nin içinde 800 çocuğumuzun eğitim göreceği, emekçi kadınlarımızın çocuklarının eğitim göreceği gündüz bakımevi açacağız. Ocak ayında temelini atacağız.”

Öte yandan Atay, önümüzdeki süreçte Dalama’da Alzheimer Merkezi açacaklarını da açıkladı.

Açılışta konuşan Meşrutiyet Mahallesi Muhtarı Mitat Akgül, 12. Kitap Kafe’nin mahallelerinde hizmet verecek olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın kente birbirinden kıymetli hizmetlerde bulunduğunu söyleyen Akgül, “Mahallemizdeki Kitap Kafe, diğer yerlerde olduğu gibi burada da gençlerimiz ve bilgi meraklıları ile dolup taşacak. Başkan Atay ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve katılımcılar, kırmızı kurdeleyi keserek 12’nci Kitap Kafe’yi hizmete açtı.