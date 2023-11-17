Efeler’de Dinç’e vefa

BirGün EGE

Efeler Belediyesi kente sundukları hizmetlerle hafızalarda yer etmiş isimlerin anısı yaşatmaya devam ediyor.

Geçen yılın nisan ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Efeler Belediyesi Meclis Üyesi Memiş Dinç’in adı, Adnan Menderes Mahallesi’nde yapımı tamamlanan yeni bir parka verildi. Parkın açılışın töreninde konuşan Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Sedat Uygun, yıllardır bu mahallede ikamet etmiş Dinç’in adının mahallede yapılan bir parkla yaşatılacak olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay parkın açılış töreninde yaptığı konuşmada bir park açılışından daha fazla anlam taşıyan bir gün yaşadığını belirtti. Memiş Dinç ile çok güzel anıları olduğunu söyleyen Atay, “Memiş ağabey derdik kendisine. İnanın hiç kimseyi kırmamıştır. Herkes tarafından sevilmek güzel bir şey. Hani hepimiz bu dünyada gelip geçiciyiz, önemli olan hoş bir seda bırakmak ya işte o, bu insanlardan bir tanesiydi” dedi.