Efeler’de Doğa Otel ve Restaurant açıldı

BİRGÜN EGE

Efeler’de turizm sektörünün canlanması, Kuşadası ve Didim gibi bölgelere giden yabancı turistleri ilçeye yönlendirmek ve alternatif bir tatil olanağı sunmak için yapımı tamamlanan Doğa Otel ve Restaurant, İmamköy Mesire Alanı’nda düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Seçim dönemi verdiği vaatleri yerine getirmek için çok çalıştıklarını söyleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Biz Efeler Belediyesi olarak ilkleri gerçekleştirmede çok usta olduk. Efeler Doğa Otel ve Restaurant da bir ilk. Dışarıdan gelecek olan turistlerin bizlere döviz bırakmaları gerekiyor. Zenginleşmemiz buna bağlı. Üreteceğiz, zenginleşeceğiz ve hakça paylaşacağız. Kadın arkadaşlarım bu oteli sizin için açtım. Erkeklerin gideceği çok yer var. Kadınlar her türlü etkinliklerini burada yapabilirler. Burası Efeler halkının. Hepimiz bütün tesislerimizde 310 binde 1 hisseye sahibiz. Eşit haklara sahibiz” dedi.

Atay, açılış konuşmalarında yeni müjdeler verme geleneğini sürdürdü. Başkan Atay belediyenin kadınlar için pozitif ayrımcılık kapsamında sunduğu hizmetleri anlatırken ASTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde 800 öğrenci kapasiteli gündüz bakımevi açacaklarını da açıkladı.