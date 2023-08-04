Efeler’de Matematik ve Bilim Parkı’na yoğun ilgi

BirGün EGE

Efeler Belediyesi tarafından yapılan ve Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adının verildiği Bilim Parkı, Ekim 2021’de hizmete açıldı. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, öğrenmenin eğlence ile keyifli hale gelmesini ve edinilen bilgilerin pekiştirilmesini sağlıyor. Sezar şifreleri, Hilbert küpü gibi çeşitli eğitici oyun grupları; bilim kâşiflerinin özgün fikirler ile problem çözmelerine yardımcı oluyor.

Bugüne kadar yerli ve yabancı çok sayıda öğrenci grubunu ağırlayan park, Efeler’in eğitim turizminin başkenti olma hedeflerine katkı sunuyor. Park, Türkiye’nin dört bir yanından farklı yaşlardaki öğrenci ve eğitmenlerin yanı sıra çok sayıda uluslararası öğrenci tarafından adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Alanında uzman öğretmenler, parktaki eğitici oyuncakları misafirlere tek tek tanıtıyor. Bilim meraklıları, uygulamalı oyunlar eşliğinde yeni bilgileri deneyimleyerek ediniyor. Oyunların ardından keyifli anlarına kısa bir ara vermek isteyenlere parkta yer alan Bilim Kafe eşlik ediyor. Doğayla iç içe olan ve ziyaretçilerini bu yönüyle de etkileyen parkın çevresinde zeytin başta olmak üzere farklı türlerde ağaçlar yer alıyor. Parkın inşa sürecinde de hiçbir ağaca zarar verilmedi.