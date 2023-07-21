Efeler’de sivrisinek sorununa bilimsel destek

BirGün EGE

Efeler Belediyesi, sivrisineklerle mücadelede sorunun çözülmesi için Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile iş birliği yaptı.

Sivrisineklerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına devam eden Efeler Belediyesi, doğru bilinen yanlışların ortadan kaldırılması için ilçe sakinlerini de farklı yollarla bilgilendiriyor. Yurttaşların zarar görmemesini amaçlayan mücadele programı kapsamında; sivrisinek türlerinin ilaçlara karşı direnç ve duyarlılık düzeyleri tespit edilecek.

Etkinliği yüksek, çevre ve halk sağlığı açısından sorun teşkil etmeyen biyolojik ilaçlar kullanılacak. Kırsal ve kentsel bölgelerde farklı sivrisinek türleri için uygun mücadele yöntemleri tespit edilerek sorun daha hızlı ve etkili şekilde çözüme kavuşturulacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, iş birliğinin çok kıymetli olduğunu belirtti ve Prof. Dr. M. Fatih Şimşek ile Prof. Dr. Kurtuluş Olgun’a teşekkür etti.