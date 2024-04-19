Efeler’de taleplere anında çözüm var

BirGün EGE

Efeler Belediyesi yurttaşlardan gelen talep ve önerileri büyük bir hızla yerine getiriyor. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine yanıt veriyor. Ziyaret ettiği yerlerde mahalle sakinlerinin taleplerini hızla yerine getirmek için ilgili birim amirlerine yönlendiren Başkan Yetişkin, sosyal medya hesaplarından kendisine iletilen talepleri de çözüme kavuşturuyor.

Efeler Belediyesi ekipleri, belediyenin ve Yetişkin’in resmi sosyal medya hesaplarına gönderilen mesajların ardından harekete geçti. Park temizleme taleplerini anında yerine getiren Efeler Belediyesi, bu kapsamda son olarak Efeler Mahallesi’nde mesai harcadı. Belediye ekiplerinin çalışmaları ile mahallenin park ve bahçeleri pırıl pırıl oldu. Efeler Belediyesi’nden yapılan açıklamada park temizleme çalışmalarının tüm mahallelerde rutin olarak devam edeceği ifade edildi.