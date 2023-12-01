Efeler’in zeytinleri için hasat zamanı başladı

BirGün EGE

Efeler Belediyesi, tarımsal projelerini sürdürüyor. Zeytin hasadı sezonunun başlamasıyla belediyenin park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri kolları sıvayarak çalışmalara başladı. Kozalaklı Mahallesi’ndeki belediye arazisinde zeytin toplama çalışmasına başlayan ekipler, Efeler Belediyesi’nin görev ve sorumluluk alanındaki sokaklar, parklar ve yeşil alanlardaki ağaçlardan zeytin topluyor.

Elde edilen mahsul, Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda işlenip zeytinyağı olarak Efe Bakkal raflarında yerini alacak. Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Belediyemizin görev alanındaki zeytin ağaçlarının mahsullerini topluyoruz. Hem bu ağaçlarımızın meyveleri dökülüp telef olmuyor hem de Efeler’imizin zeytinlerinden ürettiğimiz zeytinyağını vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Zeytinyağımızı geçen yıl olduğu gibi yine Girne Mahallesi ve Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Menderes Park’ta hizmet veren Efe Bakkallarımızda vatandaşlarımızın tüketimine sunacağız” diye konuştu.