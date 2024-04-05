Efes Selçuk 5 yıl boyunca Filiz Sengel’e emanet

BirGün EGE

Efes Selçuk halkı bir dönem daha Filiz Ceritoğlu Sengel’i seçti. Efes Selçuk halkı kutlamalar için CHP İlçe Parti Binası’na ardından da İstasyon Meydanı’na akın etti. Havai fişek gösterileri ve müzikler eşliğinde kutlamalar yapılırken, ikinci kez Belediye Başkanlığı dönemine “Merhaba” diyen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, sevincini halkla paylaştı.

Filiz Başkan; “Zorlukları aşmayı biliriz. Kardeşçe, yan yana durarak dostça aşmayı biliriz. Hakkımızı aldık. Hep birlikte olacağımızı, beraber yol alacağımızı biliyorduk. Bir gün bile Efes Selçuk’un vicdanından şüphem olmadı” dedi. Seçim sonuçlarının bir birlik ve bütünlük tablosunun sonucu olduğunu belirten Filiz Başkan; “Sadece CHP değil Efes Selçuk’ta Filiz Başkan’a güvenen herkesle kazandık bu seçimi. Karşımızda enteresan ittifaklar vardı. Ama hiç kimse halktan daha büyük değildir. Hiç kimse birlikteliği, hiç kimse iyi insanları, hiç kimse vicdanıyla hareket eden insanları ezip geçemez. Ezilmedik Efes Selçuk…” dedi.

Zafer Mitinginde seçimin ardından kısa sürede hayatın normale döneceğini belirten Başkan Sengel; “Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Projelerimizle, Efes Selçuk aşkımızla, hiç kimseyi ötelemeden, her şeye rağmen herkesin Belediye Başkanı olmaya devam ederek, kardeşlikten, güzel sözden hiçbir zaman ayrılmadan, iftira atmadan, karalama yapmadan, çirkinlik bilmeden devam edeceğiz. Biz hep beraber aldık bu seçimi. Siz en başından beri bana, ben en başından beri size güvendim” diye konuştu.

Seçim sürecinde olduğu gibi bir kez daha sahneye CHP Efes Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, önceki dönem ilçe başkanı Mehmet Karanfil, partililer ve meclis üyeleriyle birlikte çıkan Filiz Başkan; “5 yıl boyunca Efes Selçuk bana emanet; “Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında, bir Cumhuriyet kadınıyla, erkeğiyle genciyle felaketsiz, afetsiz günlerimizde hep beraber parlayalım Efes Selçuk” dedi.