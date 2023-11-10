Efes Selçuk Belediyesi’nden yakacak desteği

BİRGÜN EGE

Efes Selçuk Belediyesi soğuk kış günleri yaklaşırken ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği sağladı. Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi 680 aileye yakacak desteği verildi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından geçen yıl hayata geçirilen uygulama bu yıl da devam ediyor. İhtiyaç sahibi aileler anlaşmalı esnaf ile iletişime geçerek yakacak odun ve kömür temin edebilecekler. Verilen fişler ile kent genelinde 170 ton yakacak desteği sağlanmış olacak. Efes Selçuk Belediyesi kent genelinde Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla farklı kalemlerle dayanışmayı büyütmeye devam ediyor.