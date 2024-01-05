Efes Selçuk halkı yeni bir park daha kazanıyor

BirGün EGE

Efes Selçuk esnafının ve civardaki yurttaşların talebi sonucunda Efes Selçuk Belediyesi tarafından PTT Altı alanında projelendirilen ve geçen günlerde başlatılan çevre dostu PTT Altı Parkı projesi hızla ilerliyor. İlçe halkına dinlendirici bir ortam sunmayı amaçlayan PTT Altı Parkı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çalışmaların hızla ilerlediğini belirterek, “Çalışmalar bittikten sonra burada yepyeni bir alan ortaya çıkacak.

Hemen restoranların ön tarafında işletme sahiplerinin çok rahat bir şekilde kullanabilecekleri balkon seviyesinde bir alan oluşturulurken diğer taraftan da yürüyüş aksının gerçekleşeceği ve işletmelerin önlerinin de açılacağı yepyeni bir meydan Efes Selçuk’a kazandırılıyor” dedi. Çalışmaların çok hızlı ve iyi gittiğini, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ortaya güzel bir görünüm çıkacağını belirten PTT Altı esnafı, esnafın sesine kulak veren Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e teşekkür etti.