Efes Selçuklu çocukları Kent Belleği’nde buluştu

BirGün EGE

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü öncesinde Efes Selçuklulu çocuklar Selçuk Efes Kent Belleği’nde düzenlenen Çocuk Hakları Atölyesi’ne katıldı. İMKB Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ayşe Yazar’ın katılımıyla düzenlenen Masallarla Çocuk Hakları Okuma ve Düşünme Atölyesi’nde Efes Selçuklu çocuklar haklarını masallarla öğrendiler.

Yücel Feyzioğlu tarafından yazılan Masallarla Çocuk Hakları kitabı üzerine Ayşe Yazar ile konuşan çocuklar daha sonra kitabın yazarı Yücel Feyzioğlu ile düzenlenen söyleşide bir araya geldi. Masallarla Çocuk Hakları kitabının alanında yazılan ilk ve tek kitap olduğunu belirten Yücel Feyzioğlu, çocukların en önemli haklarından birinin de okumak olduğunu dile getirdi.

20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan her bir maddenin önemini farklı bir masalla anlatan kitap üzerine fikirlerini paylaşan çocuklar Ayşe Yazar ve Yücel Feyzioğlu’na merak ettikleri soruları sordu. Çocuk Hakları Atölyesi Yücel Feyzioğlu’nun “Masallarla Çocuk Hakları” kitabını imzalamasının ardından sona erdi.