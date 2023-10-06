Efes Selçuk’ta “dayanıklı kent” vizyonu

BirGün / Ege

Efes Selçuk Dayanıklı Kent Konferansı’nda oluşturulan çalışma masalarının raporlarına ilişkin düzenlenen toplantılar “Tarım” başlığı altında devam etti. Kentin tarım sektöründen paydaşların katılımı ile gerçekleşen toplantıda 17 Ağustos’ta düzenlenen Efes Selçuk Dayanıklı Kent Konferansı’nda oluşturulan “Tarımsal Dayanıklılık ve Kalkınma” masasında ortaya çıkan konu başlıkları ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıda konuşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Düzenlediğimiz Efes Selçuk Dayanıklı Kent Konferansı’nda bu kentin dayanıklı olmasına ilişkin birçok esastan bahsettik. Efes Selçuk’un dayanıklı olması afetlere karşı dayanıklılık, sosyal refah ve insan odaklı bir dayanıklılık, tarım ve turizm noktasındaki dayanıklılıktı. Bir kentin dayanıklılığı eksiklerin bulunarak, nasıl tamamlanabileceğini düşünmekten geçiyor. Amacımız Efes Selçuk’un kendi kendine yetebilen bir kent olması. Yaptıklarımız, bize düşenler, diğer kurumlara düşenler, katılımcılardan gelen öneriler noktasında bir tarımsal kalkınma kılavuzu oluşturacağız” dedi.

Ceritoğlu Sengel Efes Selçuk Dayanıklı Kent Konferansı’nda tarımsal üretimle ilgili sorunları “Tarımsal eğitim, doğru tarımsal üretim, tarımda markalaşma, iklim krizi, çevre kirliliği, pazarlama, lojistik sorunlar, üreticilerin kârlarının düşüklüğü, tarım işçilerinin sosyal güvencesinin olmaması başlıkları altında özetledi. Masa çıktıları arasındaki tarımsal eğitim sorununa Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün kuruluş felsefesi üzerinden örnek veren Ceritoğlu Sengel; “Gittikçe tarımla ilgilenebilecek nüfusun azalması ve genç nüfusun tarımdan uzaklaşması gibi bir sorunumuz var. Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu’nun mantığı genç nüfusu tarıma döndürmek, aile tarımını yaşatmak, tarımda nitelikli istihdamı oluşturmak üzerine kurulu. Efes Selçuk dayanıklı bir kent olacaksa biz genç nüfusun toprakla tekrar buluşması için çaba sarf etmeliyiz. Ama biz hep birlikte ortaklaşarak doğru insanları, doğru şekilde alması gereken tarımsal eğitimlere yönlendirebilirsek yetiştirebileceğimiz kitlelerle bu sorunlara karşı çözüm geliştirebiliriz” diye konuştu.