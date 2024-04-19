Efes Selçuk’ta Esnaf Masası kurulacak

BirGün EGE

Nisan ayı meclisinin ilk oturumunda gündem maddeleri gereğince meclis başkanvekilleri, divan kâtipleri, encümen üyeleri ve komisyonlarda yer alacak meclis üyelerinin seçimleri yapıldı. Seçimden önce Selçuk Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından kurulması talep edilen Esnaf Masası, ilk meclis toplantısında gündeme alındı.

Esnaf komisyonu üyeleri seçiminin yapıldığı Meclis Toplantısının ilk birleşiminde, Esnaf Komisyonuna; Türker Uygur, Cem Subaşı, Metin Erkan, Kamil Yılmaz seçildi. Seçim sonrası Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel başkanlığında gerçekleşen ilk meclis toplantısında komisyon üyeleri belirlendi.

Buna göre; CHP’li Nuri Caferoğlu ve Erhan Güzel meclis başkanvekilliğine, Nilsu Menekşe ve Metin Erkan Divan Katibi üyeliğine, yine Erhan Güzel ve Nilsu Menekşe encümen üyeliğine seçildi.