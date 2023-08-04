Efes Selçuk’ta kente nefes aldıracak çalışmalar

BirGün EGE

Efes Selçuk Belediyesi, merkez mahallelerde ve köylerde halkın talepleri ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda mevcut alanların yenilenerek kente kazandırılmasının yanı sıra kente nefes aldırabilecek alanlar açmaya devam ediyor.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Zor geçen 4,5 yılda birçok şey yaşadık ancak yüksünmedik. Çalışmaya devam edeceğiz. Başladığımız birçok işi tamamlamanın yanı sıra yeni projelere de adım atmaya çaba sarf edeceğiz” diyerek belediye ekiplerince kentte devam eden ve başlayacak olan çalışmalar hakkında sosyal medya üzerinden bilgi verdi. Bu bilgilere göre, Belevi’de atıl durumda bulunan yazlık düğün salonu halkın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda bir çocuk bakımevi olarak düzenlenecek.

Eğitim sezonunun başlamasıyla birlikte Belevi Çocuk Evi’nin açılması bekleniyor. Şehir içinde Zafer Mahallesi’nde başlayan asfalt yama çalışmaları belirlenen program dâhilinde devam ediyor