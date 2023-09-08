EFEST 2023: Geçmişi hisset geleceği keşfet

BirGün EGE

Efes Selçuk’un kültür, sanat ve yaşam festivali EFEST, büyük bir coşku ve renkli bir kortejle başladı. Efes Selçuk Belediyesi’nin ev sahipliğinde, "Geçmişi Hisset, Geleceği Keşfet" sloganıyla düzenlenen EFEST, Efes Selçuk’un kurtuluşunun 101. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleşiyor.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel,”EFEST’in ‘Geçmişi Hisset, Geleceği Keşfet’ temasına vurgu yaparak, Selçuk’ta yıllardan beri kutlanan Kurtuluş Şenlikleri ile Efes’te yapılan festivalleri bir araya getirdiklerini ifade etti. Bu birleşme ile geçmişten günümüze bu kentte festivallerin düzenlenmesine emeği geçen rahmetli Avukat Sümer Büyüktosun’u da saygı ve rahmetle andı. Ceritoğlu Sengel, konuşmasının ardından Efes Selçuk’un kardeş şehirleri Siegburg ve Radoviç’ten gelen misafirler ile birlikte EFEST süresince açık kalacak olan alışveriş, gastronomi, el sanatları ve hediyelik eşya stantlarını ziyaret etti.