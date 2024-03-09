Efes’te öğrencilere uygulamalı toprak eğitimi

BirGün EGE

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde gerçekleştirilen "Tohumdan Sofraya, Sofradan Tohuma" Projesi, çocukları toprakla buluşturarak önemli bir deneyim kazandırıyor. Proje kapsamında çocuklara sadece tarımı değil, aynı zamanda toprağın ve doğanın değerini anlamalarını sağlayarak gelecek nesiller için sürdürülebilir yaşam bilinci kazandırılıyor.

Efes Tarlası Yaşam Köyü’ne gelen ve yaz için topan patlıcan tohumlarını eken Misket Anaokulu öğrencileri, ayrıca geçen kış ekilen turpların hasadını da yapmanın heyecanını yaşadılar. Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Ortaokulu öğrencileri de köklendirilen kekikleri saksıya alarak, yazlık sebzelerin tohumlarını ektiler. Öğrenciler ayrıca Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde yer alan Köy Enstitüleri Anı Odası’nı ziyaret ederek, Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim seferberliği hakkında bilgi edindiler.