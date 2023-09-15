Ege Bölgesi’nde iklim krizi büyüyor: İncir ağaçları bu yıl boş kaldı

Günden güne artan iklim krizi Ege Bölgesi’nde tarımsal ürünleri bitirme noktasına getirdi. Aydın’da incir hasadı sona yaklaşırken ağaçlar bu sene boş kaldı. Borçlarını ödeyemeyen üreticiler ise dertli.

Aycan KARADAĞ

İncirde dünyanın en büyük üretim havzalarının bulunduğu Aydın’da hasat dönemi sona yaklaştı. Dünyadaki kuru incir üretiminin yaklaşık yüzde 65-70’ini karşılayan kentte son yıllarda artan iklim krizi yüzünden incir ağaçları bu sene adeta boş kaldı. Üreticiler ise kara kara düşünüyor.

Öte yandan TARİŞ İncir Birliği bu yılki alım fiyatlarını 10 gün önce açıkladı. İklim krizinin etkileri sonrası ise geçen gün TARİŞ İncir Birliği, fiyatlarda güncelleme yapmak zorunda kaldı. 92 lira olarak açıklanan kuru incir alım fiyatı 120 liraya yükseltildi. Üreticiler ise bu fiyat güncellemesi için geç kalındığını ve incirlerin büyük çoğunluğunun satıldığını söylüyor.

BİZİ DUYAN YETKİLİ YOK

Aydın Germencik’te incir üreticiliği yapan Halil Çetinkaya, “İklim krizi bizi her yıl daha kötü etkiliyor. Bu sene incir yok denecek kadar az. Rekoltede geçen seneye göre yüzde 60 kayıp. Tarlamızın bir yanında jeotermal bir yanında taş ocağı var. Bu jeotermallerin sıcak suları bizim incirleri mahvetti. İncirin kalitesi düştü. Her sene bir önceki seneden daha kötü” diye konuştu.

Çetinkaya, “Koruma önlemleri alınmadan ve denetimsiz sürdürülen jeotermal enerji yatırımlarının tarıma olan olumsuz etkileri şu ana kadar göz ardı edilmiş durumda. Su kaynakları ağır metal etkileri altında. Suların kirlenmesi toprağın kirlenmesi sorununu da doğuruyor. Bu durum tarım yapılacak alanların giderek daralmasına yol açtı. Geleneksel ürünümüz incir tehlike altında. Tarım yaptığımız yerde jeotermal, taş ocağı istemiyoruz. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz” dedi.

GEÇ KALINMIŞ HAREKET

TARİŞ İncir Birliği’nin bu yılki alım fiyatlarını güncellemesine tepki gösteren Çetinkaya, şunları dile getirdi: “Geç kalınmış bir hareket. İklim krizi bir süredir var. Çilemiz ortada. Girdi maliyetleri çok yüksek. Çiftçi borç batağında. Bunlar bilinmiyor gibi önce fiyat açıklandı. Biz ürünümüzü sattık sonra da fiyatı yükselttiler. Üreticinin elinde şu an incir kalmadı. Böyle giderse Aydın’da incir falan kalmaz.”

Bir diğer üretici Nuri Tokel de, “Üretim yapamaz hale geldik. Bu sene incir bitti. Uzun süredir jeotermal ve madenler yüzünden incirlerimiz kuruyor ve ölüyordu. Bu sene tam anlamıyla öldü diyebiliriz. Geçen yıl zaten kötü bir yıldı bu sene daha kötü bir yıl oldu. Geçen yıla göre yüzde 50 rekoltede kayıp var. Ne yapacağımızı bilemez hale gedik. Borçlarım çoğaldı. Benim gibi çiftçilik yapan herkesin durumu aynı. Destek hiç yok. Girdi maliyetlerini karşılayamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tokel şunları söyledi: “Aydın’ın zenginliği ve incisi; zeytini, inciri, kestanesi, pamuğu, sebzesidir. Aydın’da jeotermal, madenler yüzünden tarımsal ürünler bitti. Bir de iklim krizi ile uğraşıyoruz. Acil önlemler ve destekler olmalı. Başka çaresi yok.”