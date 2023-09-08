Ege Bölgesi’nde kurtuluş haftası

“Kurtuluş Haftası” 101’inci yılını geride bıraktı. 7 Eylül’de Aydın, 8 Eylül’de Manisa ve 9 Eylül’de İzmir düşman işgalinden kurtarıldı. ‘Kurtuluş Haftası’ kapsamında kentlerde birbirinden renkli etkinlikler düzenleniyor.

BirGün EGE

30 Ağustos Zaferinin ardından Ege Bölgesi'nde 'Kurtuluş Haftası' 1 Eylül’de Uşak’la başladı. Sonrasında 6 Eylül’de Balıkesir, 7 Eylül’de Aydın, 8 Eylül’de Manisa ve 9 Eylül’de İzmir düşman işgalinden kurtarıldı. Kentlerin düşman işgallerinden kurtuluşunun 101’inci yılında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın 101’inci kurtuluş yıl dönümüyle ilgili, “Aydın; Kurtuluş Savaşı'nda iki defa işgal edilip iki defasında da kurtuluşunu yaşayan tek şehirdir. Yörük Ali Efe'nin, Demirci Mehmet Efe'nin, Albay Şefik'in, Çete Ayşe'nin içlerinde hissettikleri özgürlük ateşi bugün de bizlerin içerisinde taptaze durmaktadır. Efelerimizin yıllar süren direnişini saygıyla ve gururla anıyoruz. Özgür yaşama isteğinin vücut bulmuş hali olan bu mücadele ruhunu Aydınlılar olarak hepimiz ruhumuzda hissediyoruz. Kurucu irademiz, ülkemizde sadece bağımsızlık ateşini yakmakla kalmamış, demokrasiyi de bu topraklara getirmiştir. Biz Aydınlılar ülkemizi kuran iradenin öğretilerini sonsuza kadar en derinlerimizde hissedeceğiz ve bu öğretilere sahip çıkacağız” dedi. Öte yandan 7 Eylül Aydın’ın kurtuluşu kapsamında Atatürk Kent Meydanı’nda Sefo konseri düzenlendi.

KURTULUŞ COŞKUSU

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehrin 101'inci kurtuluş yıldönümünü birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak. 350 metrelik dev bayrağın taşınacağı Zafer Yürüyüşü ile başlayacak heyecan, Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün nefes kesen gösterileri ile doruğa çıkacak. Kutlamalar on binlerce İzmirlinin katılması beklenen Fener Alayı yürüyüşü ve Kültürpark’ta Tan Taşçı’nın sahne alacağı 9 Eylül konseri ile son bulacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin kurtuluşunun 101’inci yıldönümünde yaptığı açıklamada, “İzmir, her yılın 9 Eylül’ünde aziz vatanımızın en tarihi anlarından birini anar. Bu, Büyük Taarruz’la birlikte Anadolu’nun düşman işgalinden kurtulduğu gündür. 9 Eylül dünyayı ele geçirme gayretinde olan emperyalist güçlere karşı ayağa kalkan cesur bir milletin zafer günüdür. Tarihe nakşedilen bu büyük zafer sadece askeri bir milat değil, demokrasi ve barış için de bir milat olmuştur. Kurtuluştan, kuruluşa giden yolda, siyasi bağımsızlıkla birlikte ekonomik bağımsızlığın da temellerinin atıldığı İzmir, milletin irade ve azminin karşısında hiçbir gücün duramayacağını insanlık tarihine yazdı. Hasan Tahsin’in ilk kurşununun sıkıldığı gün başlayan ve 3 yıl, 3 ay, 22 gün süren esaretin ardından 5 buçuk ay sonra İktisat Kongresi’ne ev sahipliği yapan şehrimiz, hem siyasi hem de ekonomik bağımsızlığımızın sembolü oldu” diye konuştu.

Soyer, şunları dile getirdi: “Şimdi bizler, bu büyük mirasa sahip çıkmanın haklı gururuyla, İzmir’in işgalden kurtuluşunun 101. yılını kutluyor, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına ise adım adım yaklaşıyoruz. 101 yıl sonra bugün, Kurtuluş Savaşı şehit ve gazilerinin, cepheye kağnılarıyla mermi taşıyan kadınların hangi koşullarda bu mücadeleyi zaferle taçlandırdığını iyi hatırlamamız gerekiyor. 9 Eylül zaferi ‘çok namüsait bir mahiyette’ gerçekleşmişti. Bugün, o dönemki ağır savaş koşulları kadar olmasa da adalete ve barışa inanarak yaşamanın zorlu bir sınavdan geçtiği namüsait koşullara sahibiz. Geleceğe dair umutların kaybolduğu, hayal kırıklıklarının yaşandığı, sorumluları kendi içimizde aradığımız ve çok kızgın, çok öfkeli olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Ekonomik koşulların çok zorlaştığı ve buna bağlı sosyal koşulların çok sertleştiği, kutuplaşma cephelerinin perçinlendiği bir toplumsal iklim içinde yaşıyoruz. Bu zor koşullar bizim için bir engel değil, olsa olsa bir cesaret kaynağı olabilir. Geçmişten aldığımız ilham ve içimizdeki asla tükenmeyecek umutla bu hayaletler düzenini delip geçeceğiz. Bu adanmışlık ve sevgiyle, daima Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm yol arkadaşlarının izindeyiz. Biz var oldukça, gençlerimiz, yaşlılarımız ve çocuklarımızla Dereçine’den İzmir’e, Edirne’den Ardahan’a zafer yürüyüşümüz sürecek. Ve her yılın 9 Eylül’ü, bu yürüyüşün yepyeni bir miladı olacak. 9 Eylül’ün 101. yaşı kutlu olsun!”