Ege Mahallesi’nde hak sahipleri için temel atılıyor

İzmir’de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında şehrin merkezinde yıllardır çözüm bekleyen bir proje daha hayata geçiyor. Ege Mahallesi’nde hak sahiplerine teslim edilecek binaların yapımı için bugün temel atma töreni düzenlenecek.

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projeleri sürüyor. Yüzde yüz uzlaşı, yerinde dönüşüm, belediye garantörlüğü ilkelerine bağlı olarak yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında Ege Mahallesi’ndeki süreçte devam ediyor. Uzun yıllar dönüşüm bekleyen kent merkezindeki 7 hektarlık alanda yeni bir dünya yaratmak amacıyla adımlar atılıyor.

Bu kapsamda önemli bir aşamaya daha gelindi. Projenin ihalesi yapılan 1. Etabı’nda hak sahiplerinin de yeni yuvalarına kavuşacağı alanda bugün saat 12.30’da temel atma töreni düzenlenecek.

Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etap kapsamında, yaklaşık 120 bin metrekarelik inşaat alanında T Blokta (ticaret ve konut fonksiyonlu yüksek yapı bloku) 455 bağımsız birim ve B1-B2 (2 adet konut fonksiyonlu blok) bloklarda 251 bağımsız birim olmak üzere toplam 706 bağımsız birim üretilecek. Bu ihale ile ada içi altyapı, üst yapı, çevre düzenleme imalatlarına ait uygulama projeleri ile birlikte aynı zamanda 7 hektar büyüklüğündeki alan genelinde tüm alt yapı (yol, yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu, elektrik, doğalgaz) uygulama projeleri de hazırlanmış olacak.

DEPREME DAYANIKLI YEPYENİ BİR MAHALLE

Ege Mahallesi’ndeki dönüşümün tamamı, yeni kent merkezinde yer alan, doğusunda Meles Çayı, batısında İZBAN demiryolu hattı ve Kahramanlar Mahallesi, kuzeyinde Liman Arkası bulunan, bugün işlevini yitirmiş sanayi alanlarıyla sınırlanmış 7 hektar büyüklüğündeki bölgede yapılacak. Yaklaşık 2 bin bağımsız birimin üretileceği Ege Mahallesi kentsel dönüşüm alanında birinci etapta 706 bağımsız birim inşa edilecek. Uzlaşmalar ve tapu devirleri tamamlandıkça ihaleye yönelik yeni yapım etapları belirlenecek. Ege Mahallesi’ndeki çalışmalar tamamladığında 7 hektarlık dönüşüm alanında hem fiziksel hem sosyal açıdan tüm eksiklikler giderilmiş olacak. Depreme dayanıklı yepyeni bir Ege Mahallesi yaratılacak.