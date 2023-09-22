Ege Üniversitesi’nde işçiler kazandı

BirGün EGE

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan Türk-İş’e bağlı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) İzmir Şube üyesi işçiler, toplu iş sözleşmesiyle bağıtlanan geriye dönük alacaklarının ödenmesi için ağustos ayında 8 gün boyunca iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Hak edişlerin bir kısmının yatırılması ve geri kalanının eylül ayı başında yatırılmasına dair verilen söz doğrultusunda eylemlerine ara veren işçiler, verilen sözün tutulmaması ve ücretlerin hâlâ ödenmemesi nedeniyle 11 Eylül’de rektörlük önünde oturma eylemine yeniden başladı. Eylemlerinin 8’inci günü geride bırakan işçiler, geriye dönük alacaklarının tamamının önceki gece yarısından itibaren yatırılacak olması üzerine eylemlerine son verdi.

Sağlık-İş Genel Başkan Yardımcısı İzmir Şube Başkanı Adem Sarıçoban, başhekimlik önünde eylemlerine devam eden işçilere bilgilendirmelerde bulundu. Sarıçoban, “Birlikte ve kararlı mücadelemiz zaferi getirdi. Bugün itibari ile eylemimizi kazanımla sonuçlandırmış olmanın haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Birlikte mücadelemiz kazandı” dedi.