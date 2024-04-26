Ege’nin çınarları küme düştü

Bir dönem Süper Lig’de yarışan Denizlispor, Altay ve Akhisarspor küme düştü. Altay üst üste iki yıl küme düşerken, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı müzesine götüren Akhisarspor profesyonel liglere veda etti.

Halil ERTUNÇ

Profesyonel liglerde 2023-24 sezonunun sonuna gelinirken, Ege’nin köklü ekipleri küme düşme acısı yaşadı. Bir dönem Avrupa’da ve Süper Lig’de önemli başarılar elde eden iki Ege ekibi Denizlispor ve Akhisarspor, paraşütsüz düşüşlerini sürdürdü ve sezon bitmeden bir alt lige düşmeyi garantiledi. Süper Lig’de mücadele ettikleri dönemde başarılarıyla Ege’nin gurur kaynağı olan iki ekibin düşüşü önlenemedi.

2020-2021 sezonunda Süper Lig’den düşen Denizlispor, 4 yılda iki lig birden inerek tarihinde ilk kez 3’üncü Lig’e kadar geriledi.

1966’da kurulan ve 48 yıllık tarihinde 22 yıl 2. Lig, 20 yıl 1. Lig ve 16 yıl Süper Lig’de yarışan yeşil-siyahlı ekip, Türkiye’yi Avrupa’da da başarıyla temsil etmişti.

2003- 2004’te UEFA Kupası’nda yarışan Denizlispor, Lorient, S.Prag ve Lyon takımlarını geçerek 4’üncü tura kadar yükselmiş, bu turda o sezonun UEFA Şampiyonu olan Portekiz’in Porto takımına elenmişti.

AKHİSAR AMATÖRE DÜŞTÜ

Geçen sezon 3’üncü Lig’de mücadele ederken amatör kümenin kıyısından dönen Akhisarspor’un kâbusu bu sene gerçek oldu. Akhisarspor 5 sene içinde Süper Lig’den amatör kümeye kadar geriledi. 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta Erbaaspor’a yenilen Akigolar, 27 haftada 19 puanda kalıp bitime 1 maç kala havlu atarak Bölgesel Amatör Lig’e düşmeyi garantiledi. 7 sezon Süper Lig’de boy gösteren, Türkiye Kupası ve Süper Kupayı müzesine götüren yeşil-siyahlılar, 2021’de önce 1’inci Lig’e, hemen ertesi sezon 2022’de de 2’nci Lig’e veda etmişti. Maddi kriz nedeniyle transfer yasağı ve büyük borç yüküyle karşı karşıya olan Akhisar’ın artık profesyonel liglerle bağı kalmadı. Bir dönem Anadolu’dan çıkan küçük bir ilçe takımı olarak dev rakiplerine kök söktüren Akhisarspor, tarihinin büyük bir kısmında 3’üncü Lig’de mücadele etmesine rağmen çok önemli başarılara imza attı. Yeşil-siyahlı Manisa temsilcisi, 2018’de Türkiye Kupası’nı finalde Fenerbahçe’yi, Süper Kupa’yı ise lig şampiyonu Galatasaray’ı yenerek kazanmıştı ve müthiş bir başarı elde etmişti.

ALTAY TEKRAR DÜŞTÜ

Bu sezon transfer yapamayan ve sezon içinde bazı tecrübeli isimlerin de takımdan ayrıldığı Altay, 29’uncu haftada konuk olduğu Eyüpspor’a 4-1 yenildi. Bu sonuçla 15 puanda kalan Altay’ın, Gençlerbirliği deplasmanında 1-1 berabere kalan Adanaspor’un puan almasıyla ligde kalma umudu kalmadı. Giresunspor’dan sonra lige veda eden ikinci ekip olan Altay, sezonu Boluspor, Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü maçlarıyla tamamlayacak. Daha önce 2010-2011’de TFF 1. Lig’e veda eden Altay, TFF 3. Lig’e kadar gerilemişti. 2018-2019 sezonunda döndüğü TFF 1. Lig’de 2020-2021’de Süper Lig vizesi alan siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’de sadece 1 sezon mücadele etmişti. Altay, 2 sezondur yer aldığı 1. Lig’den tekrar düştü.