‘Ekolojik’ talan

İzmir’in Foça ilçesinde ‘Ekoköy Ekolojik Turizm Projesi’ için harekete geçildi. Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası, projeye tepki gösterdi. Yapılan açıklamada “Bu talana sessiz kalmayacağız” denildi.

Mahir KANAAT

Tarım arazileri ranta kurban gitmeye devam ediyor. Hobi bahçelerinden sonra şimdi de ‘Ekolojik Tarım Turizmi’ adı altında tarım arazileri yapılaşmaya açılmaya çalışılıyor. İzmir’in Foça ilçesi Fevzi Çakmak mahallesinde tarım arazileri üzerine ‘Ekolojik Tarım Turizmi’ adı altına yapılmak istenen talana Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası tepki gösterdi.

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan açıklamada, ekolojik köy adı altında yapılan işlemin ekoloji ile bir ilgisinin olmadığı, bunun en somut kanıtının projeye ait yer alan görseller ve çeşitli emlak sitelerinde yer alan 8 milyon 500 bin TL fiyatlarla satışa sunulan ilanlar olduğunun altı çizildi. Konu ile ilgili ‘kamu yararı’ çerçevesinde inceleme yapılmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Foça Belediyesine yazılı başvuru yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Korunması gereken tarım, orman, mera gibi doğal alanlarımız üzerinde toplumun ortak yararını yok sayan sadece parası olan için ‘Ekolojik Turizm Projesi’ adı altında sunulan talan projelerine sessiz kalmayacağız. Bu nedenle de; söz konusu projeye ilişkin ‘kamu yararı’ doğrultusunda tarafımızca yapılacak detaylı inceleme için Bilgi Edinme Kanunu kapsamında 15 gün içerisinde cevap verilmesi talebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Foça Belediyesine yazılı başvuru yapıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” denildi.

YAPILAŞMAYA VİZE

Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan açıklamada ise, “Kentin birçok yerinde tarım alanlarının yapılaştığı, tarım arazilerinin kontrolsüz bir şekilde bölündüğü ve tarım arazisi vasfından uzaklaştırıldığı görülmektedir. Tarım ve orman alanlarının bu durumdan etkilenmemesi adına yapılan planlama çalışmaları sonucunda Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı’nda 11 Nisan 2022 tarihinde plan notu ilavesi ve değişiklikleri yapılmış, özellikle kırsal bölgelerde gerçekleşen kontrolsüz yapılaşmalar plan notları ile ‘kontrol altına alınmaya’ çalışılmıştır. Ancak yapılan bazı plan notu değişiklikleri ‘Ekolojik Tarım Turizmi’ adı altında tarım arazilerinde yapılaşmanın önünü açmış ve bunu legalleştirmiştir” denildi.

Açıklamada son olarak şunlar belirtildi: “Ekoturizm faaliyeti gerçekleştirebilmek amacı ile yapılan başvuruya ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ‘7 Aralık 2023 tarihine kadar alana yönelik plan yapılması ve projelerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görüşüne sunularak 7 Aralık 2023 tarihine kadar onaylatılması’ şartı olmasına karşın proje onaylatılmamış, süreç Müdürlük dışarıda bırakılarak ilerletilmiş ve Foça Belediyesi tarafından ruhsat kesilmiştir. Bu durumda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün nasıl bir tasarrufu ve yaptırımı olacaktır? Düzenlenen plan notlarına dayandırılarak yapılmak istenen projenin tarımsal faaliyeti odağına alan, sürdürülebilir tarım politikalarını önemseyen ve mevzuata uygun bir proje olup olmadığı konusunda fazlası ile soru işaretleri bulunmaktadır. Tarım alanlarını yoğun yapılaşmaya açan bu uygulamaya ve plan notlarına ilişkin sorumlu olan Foça Belediyesini, İzmir Büyükşehir Belediyesini ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü konuya ilişkin değerlendirmelerini gözden geçirmeye; iklim krizi ve küresel ısınmanın etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği, tarımda verimliliğin düştüğü, gıdaya ulaşmanın giderek zorlaştığı günümüzde, bu gerçekleri göz önüne alarak kararlarını yeniden değerlendirmeye davet ediyoruz.”