En uygun fiyatlı suyu İzmirliler kullanacak

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, “Suda indirim yapacağız. Büyükşehirler arasında en uygun fiyatlı suyu İzmirliler kullanacak” dedi.

BirGün EGE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Bornova’da iftara katıldı.

Tugay, “Kararlıyız Bornovalılar, 31 Mart’tan sonra emeklilerimizin yanında olacağız. Onlara kira yardımı yapacağız. Otogarımızı yenileyeceğiz, öğrencilerimiz için yurtlar yapacağız. Evka-3 öğrenci yurdunu en kısa zamanda açacağız, daha fazla burs vereceğiz. Bornova Vergi Dairesi arkasında yer altı otoparkı yapacak ve üstünü yeşil alan olarak düzenleyeceğiz. Gençler için Bornova girişimcilik merkezi yapacağız, anne kart ile 0-4 yaş arası çocukları olan anneler toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak.” dedi.

Göreve gelir gelmez su faturasında indirime gideceklerini vurgulayan Başkan Tugay, “Bu indirimi etap etap ilerleteceğiz ve 2 sene içerisinde büyükşehirler arasında en uygun suyu İzmirliler kullanacak. Aktarma merkezlerini yaşam alanları olarak düzenleyeceğiz ve buna benzer pek çok iş yapacağız. Bunu neden yapacağız; sizleri sevdiğimiz için. Milletimize saygımız büyük olduğu için. İzmir’e sahip çıkacağımız için. İzmir ile bir aile olacağımız için. Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkçı belediyeciliğini, sosyal belediyeciliğini en güçlü şekilde göstereceğimiz için. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kentinde insanlarımızın refahını yükseltirken, ülkemizin onurunu en yükseğe çıkarmak için. Ramazan ayı münasebetiyle tüm yurttaşlarımızın oruçlarının, dualarının kabulünü diliyorum. Nice güzel günlerde, bayramlarda birlikte olmayı diliyorum.” diye konuştu.