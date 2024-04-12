Erkek, mazbatayı aldı göreve başladı

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, “Katılımcı, hesap verebilir, şeffaf şekilde Çanakkale’yi hep birlikte yöneteceğiz. Her şey çok güzel olacak” dedi.

BirGün EGE

Yerel seçimlerde Çanakkale Belediye Başkanı olarak seçilen Muharrem Erkek, mazbatasını Çanakkale Adliyesi’nde teslim aldı.

Erkek, “Öncelikle Çanakkale halkına teşekkür ediyorum. Onların bize duyduğu güveni asla boşa çıkartmayacağız. Bugün Belediye Başkanı olarak ben, belediye meclis üyelerimiz ve il genel meclis üyelerimiz hep birlikte mazbatalarımızı aldık. Görevlerimize başlıyoruz. Öncelikle teşekkürümüz Çanakkale halkına. Çanakkale halkının, Çanakkale’nin belediye başkanı olarak önümüzdeki süreçte tüm hemşehrilerimizle birlikte çok güzel şeylere imza atacağız. Bizler için bir sevdadır Çanakkale. Dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz ve çok çalışacağız. Bu güzel şehre layık olacağız. Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde Çanakkale’yi birlikte yöneteceğiz. Her şey çok güzel olacak” dedi.

Yeni Başkan Av. Muharrem Erkek, Çanakkale Adliyesinde düzenlenen mazbata töreninin ardından devir teslim töreni için Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binasına geçti. 22 yıldır taşıdığı Başkanlık mührünü teslim edecek olan Başkan Ülgür Gökhan, yeni Başkan Muharrem Erkek’i belediye binası girişinde çiçeklerle karşıladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Av. Deniz Yücel de törende birer konuşma yaparak Belediye Başkanı Muharrem Erkek’i tebrik ederek, görev ve çalışmalarında başarılar diledi.

‘BİR SEVDA ÇANAKKALE’

Muharrem Erkek önceki dönem Belediye Başkanları İsmail Özay ve Ülgür Gökhan başta olmak üzere, Çanakkale halkına teşekkürlerini ileterek konuşmasına başladı. Erkek, “Hep birlikte; işçisinden başkanına kadar tüm belediye çalışanlarımızla birlikte, Çanakkale’nin sivil inisiyatifi ile birlikte, meslek odaları ile birlikte, tüm hemşerilerimizi kucaklayarak, birlikte çok güzel işlere imza atacağız. Çanakkale dünyanın en güzel şehri, bizim için bir sevdadır Çanakkale. Çok özel bir kentte yaşıyoruz. Çanakkale’de bugüne kadar kimliği, inancı, dünya görüşü, yaşam tarzı ne olursa olsun, hep birlikte barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz. Çanakkale halkı çok önemli bir karar verdi, onun için bizim sorumluluğumuz çok büyük. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ve çok çalışarak bu kadim kente layık olacağız. En önemli projemiz, katılımcı, şeffaf ve hesap verilebilir olmaktır. Halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımızın tam merkezine oturtacağız. Onun için halkçı belediyecilik taahhütnamesini imzaladık seçimden önce ve tüm Çanakkale halkıyla paylaştık. O taahhütnamemiz aynı zamanda bizim yönetim anlayışımızın temelidir. Çanakkale’de sosyal demokrat belediyecilik devam edecek ve her şey çok güzel olacak” dedi.