Eski dostlardan bir selam

Irmak ADA

Bugün kendini “okur” olarak tanımlayan, belirli bir düzen içinde kitap okuma alışkanlığı bulunan yetişkinlerin çok büyük bölümünün çocukluğunda yahut ilk gençliğinde muhakkak bir noktada temas ettiği, ruhunda ve bir yetişkin olarak geliştirdiği rutinlerde mutlaka izini taşıdığı bir yazar İpek Ongun. Benim şahsi tarihimde ilkokul yıllarında okuduğum “Afacanlar Çetesi” ile bıraktı o izi ancak şüphesiz ki milyonlarca okur, bir çocukluk arkadaşı gibi birlikte büyüdükleri ve hatta üstüne bir de çocuklarını büyüttükleri “Bir Genç Kızın Gizli Defteri” serisi ile tanıyor onu.

İlk kitabı 1993’te okurla buluşan seri, anı defteri tutan Serra ile tanıştırdı okuru ve devam kitaplarıyla birlikte Serra genç okurlar için âdeta başka bir şehirde yaşayan ama yılın belirli dönemlerini birlikte geçirdikleri bir arkadaş gibi oldu. Hayatına dair pek çok detayı kendi duygu ve düşünceleriyle bezeyerek okurla paylaşan gerçek, kanlı canlı bir insan izlenimi bıraktı. Keza yıllar sonra okurların ısrarlı çağrısına kulak vererek seriyi bir kez daha devam ettirmeye karar veren İpek Ongun bir kez “Yıllar Sonra” ile Serra’nın kızı Selin’i tanıttı bize. Tıpkı annesi gibi günlük tutan on üç yaşında bir genç kız… Yazarın sadık okurları “Yıllar Sonra”da hem eski dostları Serra’nın şimdilerde ne yaptığını öğrenme imkânı bulurken hem de kendi çocuklarını çok sevdikleri bir arkadaşlarının çocuğuyla tanıştırıp kaynaştırma heyecanını yaşadılar. Ardından serinin on ikinci ve (şimdilik) son kitabı “Nerede Kalmıştık?” ile Selin de bir kuşağın, Ongun’un ruhlarına değdiği kim bilir kaçıncı kuşağın yakın arkadaşı olarak kabul gördü.

2023’ün son çeyreğinde Artemis Yayınları’ndan yine İpek Ongun imzalı “Neydi O?” buluştu okurla. Teknik olarak serinin devam kitabı olmasa da “Bir Genç Kızın Gizli Defteri”nin dünyasında geçen ve yazarın bu kez kendini ve ailesini de bir karakter olarak hikâyenin içine kattığı keyifli bir tür denemesi “Neydi O?”. Nesillerdir okurların en yakın arkadaşı ve yol göstericisi olan İpek Ongun’un, Serra’nın kızı Selin’e içini döktüğü mektuplardan oluşan kitaba Nilay Kalaycıoğlu’nun zarif çizimleri de eşlik ediyor.

Neydi O?

İpek Ongun

Artemis Yayınları, 2023

Kitap bir yandan bizi “Bir Genç Kızın Gizli Defteri” dünyasına geri götürürken bir yandan da yıllarca karakterleri aracılığıyla bağ kurduğumuz bir yazarın yaşamından kesitler sunuyor. Tamamı İpek Ongun’un kaleme aldığı ve Selin’e hitaben yazılmış mektuplar, yer yer Selin’in de yazara cevaben kaleme aldıklarını özetleyerek bizleri onun Amerika’daki yaşamına dair bilgilendiriyor, aralarda ise Çeşme’den tanıdığımız başka isimlerin şimdisine de değiniyor.

Doktorlara ve tüm sağlık çalışanlarına ithaf edilen kitapta yazar, son zamanlarda yaşamaya başladığı kimi sıkıntılardan ve bunları doktorların yardımı ve önerileriyle aşma çabasından bahsederken yaşadığı ilgi çekici, ilham verici, öğretici deneyimleri de okurla paylaşarak bir anlamda onun elinden tutup yol gösteriyor yine.

İpek Ongun’un her zamanki incelikli, akıcı, insanın yüzünde bir tebessüm oluşturan anlatımıyla unutkanlık maceralarını anlattığı “Neydi O?”, gerçekle kurgunun iç içe geçtiği, okura hem fotoğraf albümlerine bakarak eski günleri yad etmenin hem de eski dostlardan haber almanın keyfini tattıran bir yol arkadaşı.