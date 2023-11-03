Eski jandarma alanı acil boşaltılsın çağrısı

BirGün / EGE

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediyenin 15 milyonluk kamulaştırmasının ardından Konaklılara hizmet için projesi hazır bekleyen Yağhaneler’deki eski İl Jandarma Komutanlığı arazisinin belediyeye tahsisi için çağrıda bulundu.

Konak’ta dört buçuk yıllık hizmet süresini geride bırakan, bu sürede üçüncü komutanı gördüklerini ama sorunun çözülmediğini belirten Başkan Batur, “Yağhaneler’deki eski jandarma alanı kamulaştırmasını göreve gelir gelmez tamamladık. Jandarmanın tesislerini boşaltarak o alanın bize teslim edilmesi gerekiyordu. Eylül ayı başında çıkacakları söylendi, geçen yıl haziran ayında çıkacakları söylendi, ondan önceki yıl mayıs ayında çıkılacağı söylendi. Bu süreçte komutanlar değişti, ikinci, üçüncü komutan geldi ama biz hâlâ tahsisi alamadık. O bölgenin hem pazaryerine, hem sosyal kültürel tesise ihtiyacı var. Projelerimiz hazır. Bir an evvel yapılabilmesi için bu alanın boşaltılması lazım” dedi.