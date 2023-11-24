Ev kadınlarına istihdam

BirGün EGE

Ev kadınlarının iş hayatına katılımını sağlayan Sedef Cem isimli iş insanı, İzmirli ev kadınlarının evlerinde ürettikleri çanta, cüzdan, telefon kılıfı gibi el emeği ürünleri hem internet üzerinden hem de Türkiye genelindeki mağazalarda satışa sunarak, kadınların kendi emeklerinin karşılığını almalarını sağlıyor. Sedef Cem, projenin ortaya çıkışını, “Covid19 salgını ile birlikte ev temizliği ve yardım işlerine giden birçok kadın maalesef işsiz kaldı. Ufak bir araştırma yaparak kadınlara evde ürettikleri el emeği ürünlerini değerlendirmelerini sağlayabileceğimi düşündüm ve hızla projeyi geliştirdim” dedi.

Bu proje için kurduğu şirketi üzerinden, ev kadınlarının ürettiği ürünleri çeşitli çevrimiçi alışveriş platformlarında ve başta İzmir olmak üzere Türkiye’nin farklı illerindeki mağazalarda satışa sunan Sedef Cem, kadınların kendi emekleriyle kendi ekonomilerine katkıda bulunmalarına aracılık ediyor. Projeyi, sadece ev kadınlarına ekonomik katkı sağlamakla kalmayıp, hem kadınlara özgüven kazandırmak hem de toplumda daha fazla ses getirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiren Sedef Cem, gelecek hedeflerini şu şekilde anlattı: “Bundan sonraki amacım öncelikle daha fazla kadına ulaşmak. En kısa zamanda ihracata da başlamayı hedefliyorum. Bu kadınların kazandıkları ile çocuklarına bakması, evinin ve kişisel ihtiyaçlarını kendilerinin karşılaması yani ekonomik olarak kendi ayaklarının üzerinde durmaları beni çok mutlu ediyor. Güçlü kadın, dik duruşuyla tüm dünyayı fethedebilir. Kadın gücünü; zekâsı, başarıları, yetiştirdiği evlatları, dik duruşu ve çabası ifade eder. Daha nice güzel başarılara.”