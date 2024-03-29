Ferdi Zeyrek her kesime önemli müjdeler verdi

BirGün EGE

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mimar Ferdi Zeyrek, yaşlısından gencine, kirasını ödemekte zorlanan yurttaşlardan esnafa kadar her kesimi ilgilendiren önemli müjdeleri peş peşe sıraladı. Zeyrek, “Artık Manisa’ma Bebek Kart sistemi geliyor. Manisa’da ihtiyacı olan ailelerimize 0-2 yaş arasındaki çocuklarımızın mama ve bebek bezi desteği Ferdi amcalarından hediye olacak” dedi.

Zeyrek, seçimleri kazanmaları halinde, hayata geçirecekleri Anne Kart sayesinde 5 yaşına kadar olan çocukların, anne ve babalarıyla birlikte ücretsiz ulaşım hakkına sahip olacaklarını söyledi. Anne Kart’ın Manisa’nın her ilçesinde geçerli olacağı belirtildi. İlk ve ortaokul öğrencilerine günde bir öğün yemek sözü veren Zeyrek, “Artık Manisa Büyükşehir Belediyesi o çocuklara günde bir öğün yemeği hediye edecek. İhtiyaç sahibi olan yeni evlenecek çiftlerimize artık düğün hediyesi 30 bin lira nakit yardım Ferdi abilerinden hediye olsun. Kirada oturan ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize 1000 lira kira desteği artık Ferdi kardeşinizden size armağan olacak” dedi. Ekonomik şartların zorluğundan söz eden Zeyrek, ilk defa iş kurup Manisa’ya istihdam sağlayacak olan kişilere de 50 Bin lira nakit desteği vereceklerini söyledi.