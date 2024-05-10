Fethiye Akmaz Halk Plajı sezona ‘Merhaba’ diyor

Fethiye Belediyesi çatısı altındaki Fethiye Belediye Hizmetleri Turizm ve Ticaret A.Ş. tarafından 2022 yaz aylarında işletilmeye başlanan Akmaz Halk Plajı ve mesire alanı 2024 turizm sezonuna bugün “Merhaba” diyor.

BirGün EGE

Açılışı yapılacak olan Akmaz Halk Plajı’nda Fethiye Belediyesi ekipleri yoğun mesai harcadı. Çalışmaların tamamlandığı Akmaz Halk Plajı ve mesire alanı, 10 Mayıs Engelliler Haftası’nın ilk gününde, ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla açılacak. Saat: 11.00 ila 16.00 arasında gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılara ücretsiz yemek servisi de planlandı.

Açılış gününün anlam ve önemine binaen; Fethiye’deki özel eğitim kurumları Özel Saygın Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel Nursel Özdemir Rehabilitasyon Merkezi, Son Atılım Rehabilitasyon Merkezi, Zeynep Ceylan Rehabilitasyon Merkezi açılışta yer alacak. Ayrıca Altı Nokta Körler Derneği, Fethiye Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği, Zihinsel Engelliler Derneği, Fethiye Alzheimer Derneği, Fethiye Otizm Derneği başkan ve yöneticileri de etkinliğe katılım sağlayacak. Geçen günlerde Akmaz’da temizlik, çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışması yapan Günlükkent Sitesi yönetici ve sakinleri de “sezona merhaba” etkinliğine katılacaklar. Akmaz’da tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi veren Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca; “Tesisteki duşların, tuvaletlerin, mesire alanlarının ve ortak kullanım bölgelerinin tamamı elden geçirildi. Piknik masalarının sayısı artırıldı. Kurumuş ve yıkılma tehlikesi gösteren ağaçlar temizlendi ve peyzaj düzenlemeleri yapıldı. Rutubet başta olmak üzere doğal şartlardan olumsuz etkilenen yerler tekrar boyandı. Tüm bu çalışmalara bölge sakinleri ile bölgedeki oteller de destek verdiler” dedi.

‘HALKIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ’

Fiyatlandırmayı vatandaşların ekonomik durumunu göz önüne alarak yaptıklarını belirten Karaca konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Daha önceki yıllarda olduğu gibi girişin yine ücretsiz olacağı tesiste bu sezon en önemli fark; Akmaz işletmemizdeki yiyecek ve içecek ürünlerinin çeşitliliğinin artırılması olacak. Tesisimizdeki yiyecek ve içecek menüsünü genişletiyoruz. Yenilenen tesisimizde vatandaşlarımız piyasa fiyatlarının çok altında fiyatlarla, gönüllerince yiyip içebilecekler ve aileleriyle birlikte hoş vakit geçirebilecekler. Halkımızdan şimdiden en önemli ricamız ise tesisimizden doğayı kirletmeden ve tehlikeye atmadan yararlanmalarıdır. Üçü de geçtiğimiz hizmet döneminde tarafımızca açılan Akmaz Halk Plajı, Çalış Halk Plajı ve Karaot Halk Plajı bu yaz Fethiye’nin en gözde plajları olacak. Vatandaşlarımızı bu cuma günü Akmaz’daki açılışa bekliyoruz.”