‘Fethiye Gastronomi Festivali’ renkli geçti

BirGün EGE

1. Fethiye Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali, hem Türkiye’den, hem de Yunanistan’dan ünlü şefler, akademisyenler, gazeteciler ve yazarlara ev sahipliği yaptı. Fethiye’nin zengin mutfağının yerelden tüm dünyaya duyurulması için yapılan gastronomi festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde, Beşkaza meydanında şefler yemek sunumu gerçekleştirdi. Aynı zamanda Fethiye’nin çeşitli mahalleleri arasında yemek yarışması gerçekleşti. Mahalleler kendilerine özgü yaptıkları yemekleri festival alanına getirdiler. Yunanistan ve Türkiye heyetinden oluşan jüri, yemeklere tam not verdi. Yarışmada Kayaköy mahallesi birinci oldu. Türk ve Yunan halkının yüzyıllardır bir arada yaşadığı eşsiz güzellikteki Akdeniz’de gerçekleşen festival, Ege ve Akdeniz’in iki yakasını gastronomi teması ile birleştirdi.

Fethiye’de üç yıldır restoran işleten ödüllü şef Maria Ekmekçioğlu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Festivali geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Fethiye’mizin yöresel ürünlerini dünya çapında tanıtıyoruz. Birincisini gerçekleştirdiğimiz Gastronomi, Kültür ve Dostluk Festivali, birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Türk-Yunan aşçılara, gazetecilere, köşe yazarlarına, akademisyenlerimize Fethiyemize gelerek, festival için vermiş oldukları çaba için teşekkür ediyorum” dedi.