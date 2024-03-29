Filiz Ceritoğlu Sengel: Benim hedefim Efes Selçuk!

BirGün EGE

Seçim çalışmaları kapsamında çarşı esnafının ardından konvoy eşliğinde Efes Alt Kapı ve Üst Kapı esnafını da ziyaret eden CHP’nin Efes Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçe esnafının ve Efes esnafının dükkân kiraları ile ilgili sorunlarını çözmüş olmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Ceritoğlu Sengel, “Artık belediyeye herhangi bir borcunuz yok. Geçmişe ilişkin borçlarınızın tamamı sıfırlandı. Mevzu ekmeği büyütebilmekti. Bu ekmeği büyütmeyi başardık” dedi. Esnafın kendisine duyduğu güvenden dolayı teşekkür ettiğini belirten Ceritoğlu Sengel, “Biz eve götürdüğünüz ekmeğinizi büyütebilelim diye, evlatlarınızı güzel yetiştirebilesiniz diye çalışıyoruz. Beş yıl boyunca da bunun için çalıştık” dedi.

Sadece Efes esnafı ile değil merkezdeki esnaf ile de her zaman dayanışma içerisinde olduklarını kaydeden Ceritoğlu Sengel, “Efes Selçuk’ta yaşıyoruz, ekmeğimizi Efes Selçuk’ta kazanıyoruz. Birbirimizle düşman olmaya gerek yok” diye konuştu.

Ceritoğlu Sengel, “Hedefim Efes Selçuk için mücadele etmekti. Dijital müzeye de direndim, ‘Meryem Ana Evi bizim’ dedim. O yüzden buradaki esnaf bitmesin diye ‘Efes bizimdir’ deyip hep beraber dayanıştık. Bundan sonra da dayanışırız. Ancak herkesin kalbinde bir aslan yatar. Malum, seçim yaklaşıyor. Sadece sizden şunu istiyorum; güzel bir şekilde giyinin o gün. Gidin bayram havasında herkese gülümseyin. Vereceğiniz bir oy. Kabine girin, pusulanızı alın, mührünüzü alın, ne olursunuz elinizi vicdanınıza koyun. Ben bilmem kaç yıldan beri, Ata’dan beri Efes’te esnafım, kim ne yaptı bana diye bir kez düşünün. Kalbinizde bir aslan varsa sökün atın, bir dişi kaplanı oraya yerleştirin, mührünüzü vurun. Hepinizi çok seviyoruz” dedi.