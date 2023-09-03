Film önerileri

Tuna Yüksel - @tunayuxel, Yönetmen,Yazar, Sinema Eleştirmeni.

RAW / ÇİĞ (NETFLIX)



Titane filmiyle Altın Palmiye kazanmayı başaran Julia Ducournau’nun ilk uzun metrajlı filmi Raw (Çiğ), geçtiğimiz günlerde Netflix Türkiye’de yayınlandı. 2016 yapımı bu film; Aile üyelerinin tamamı gibi vejetaryen olan 16 yaşında Justine’in, yeni başladığı veterinerlik okulunda aile prensiplerinden vazgeçerek ilk defa et tatmak zorunda kalması sonucu ete karşı yoğun bir tutku geliştirmesini ve buna bağlı bazı olayların yaşanmasını anlatıyor.

Dram ve korku türündeki filmin başrollerinde Garance Marillier ve Ella Rumpf yer alırken, genç oyuncular gösterdiği performansla da büyük beğeni kazanıp dikkat çekmeyi başardılar.

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ANTHONY BOURDAIN ÜZERİNE BİR FİLM (NETFLİX)

Dünya prömiyerini 2021 yılında Tribeca Film Festivali’nde yapan Morgan Neville imzalı bu belgesel film; ünlü şef ve yazar olan Anthony Bourdain’in hayatına odaklanıyor. Son dönemde izlediğim en iyi belgesellerin başında olan bu film; hayatı ne kadar iyi olursa, kendisi ne kadar başarılı olursa olsun bir türlü içindeki o boşluğu dolduramamış bir insanın hikâyesini anlatıyor. Özellikle son yarım saatinin insanın içinde öküz oturtan bu belgesel, izledikten sonra hayat hakkında insanı sorgulatacak, düşündürecek bir film olma özelliğini de taşıyor.

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THE GREEN KNIGHT (BLUTV)

2021 yılında izlediğim en iyi filmlerin başında gelen ve hakkının yeterince verilmediğini düşündüğüm, son dönem başyapıtlarından biri olan The Green Knight filmi, BluTV’de yayınlandı. Film; Kral Arthur’un yuvarlak masa şövalyelerinden olan Sir Gawain’in, Kral Arthur’a olan sadakatini kanıtlamak istemesinden dolayı kendilerine meydan okuyan Yeşil Şövalye’ye karşı mücadeleye girişmesini anlatıyor. A Ghost Story filminden tanıdığımız David Lowery imzalı bu filmin başrolünde müthiş bir oyunculuk sergileyen Dev Patel bulunuyor.

L.C.V LÜTFEN CEVAP VERİNİZ (BLUTV)

L.C.V (Lütfen Cevap Veriniz) filmi, BluTV’de yayınlandı. Film; Evlenmelerine bir saat kala, törenin yapılacağı otelde son hazırlıklarını yapan Ceren ile Semih’in yakın arkadaşları Mert’in geçmişten gelen sırları ortaya dökmeye başlamasıyla en mutlu günlerini sorgulamasını anlatıyor. Tek mekânda geçen bu film, bunun dezavantajlarını yaşıyor olsa da güçlü diyalogları ve sinemamızda görmeye alışmadığımız farklı konusuyla dikkat çekiyor. Filmde Cem Yiğit Üzümoğlu, Ushan Çakır ve Melisa Şenolsun yer alıyor.