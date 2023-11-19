Film önerileri

Tuna Yüksel - @tunayuxel, Yönetmen, Yazar, Sinema Eleştirmeni.

Dijital platformlarda izleyebileceğiniz yeni yerli filmleri sizler için derledik:

BİHTER (AMAZON PRIME)

Halit Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu adlı unutulmaz eserinden uyarlanan film, Amazon Prime Video’da yerini aldı. Merve Göntem’in senaryosunu yazdığı Bihter filminde, Bihter karakterini Farah Zeynep Abdullah canlandırırken, Behlül karakterine ise Boran Kuzum hayat veriyor. Hikayeyi Bihter karakteri üzerinden anlatan ve anlatım dili olarak da son olarak Fleabag dizisiyle özdeşleşen kameraya bakıp konuşmayı kullanan film, eski uyarlamasıyla kıyaslama yapabilmek adına bile izlenmeli… Televizyonda fenomene dönüşmüş dizi versiyonundan 13 sene sonra hayata geçirilen filmin özellikle dizinin hayranları tarafından çok yoğun bir şekilde eleştirildiğini hatırlatmak isterim.

BOMBOŞ (NETFLİX)

Onur Ünlü’nün yazıp yönettiği Bomboş filmi, Netflix Türkiye’de yayınlandı. Adından da anlaşılacağı üzere herhangi bir şey olmayan filmin konusu ise şöyle: “Kıbrıs’a giden Günel, komşusu Şefik’i gözetlemesi ve gözetlerken bir cinayete tanık olur.” Adeta bu konusuyla Alfred Hitchcock’a selam yollayan film, maalesef adının hakkını veren bir yapım olmaktan öteye gidemiyor. Şahsen izlediğim en kötü şeylerden (yalnızca film olarak demiyorum) olan Bomboş, "gerçekten bu kadar mı kötü?" diyerek izlenebilecek bir iş. Tarihi fark yiyen takımda elinden geleni yapan sporcu gibi kalan Serkan Keskin’in oyunculuğu ise filmde vasatın üzerine çıkabilen tek şey olarak göze çarpıyor.

HAVA MUHALEFETİ (NETFLİX)

Sevgilisiyle kaçamak yapmak isteyen evli bir siyasetçinin, eşiyle aynı uçakta olduğunu anlaması üzerine yakalanmamak için her yolu denemesini anlatan film, Güldür Güldür Show’un senaristlerinden Murat Kepez imzasını taşıyor. Uzun zamandır hasret olduğumuz siyasi göndermelerle dolu komedi film eksikliğini gideren Hava Muhalefeti filmi, içerdiği mesajlarla izlenmeyi, izlendikten sonra da bütün kusurlarına rağmen bir noktada övgüyü hak ediyor.

ÜÇLÜ PÜRÜZ (AMAZON PRIME)

Evlendiklerini ailelerine söylemedikleri için sahte nikah kıymayı planlayan bir çiftin düğününe katılmak için Adana’ya gitmeye çalışan üç yakın arkadaşın hikayesini anlatan Üçlü Pürüz, Amazon Prime Video’da yayınlandı. Başrollerinde Okan Çabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran’ın yer aldığı filmin yapımcılarından biri Selçuk Aydemir olurken, filmin yönetmenliğini ise daha önce Aydemir ile birlikte çalışmış Vedat Uyar üstleniyor. Özellikle İşler Güçler, Kardeş Payı, Düğün Dernek gibi işleri seven insanların seveceği ve hatta güleceği Üçlü Pürüz filmi, gülmeye ihtiyaç duyan insanlar için iyi gelebilecek bir komedi…

VAHŞİ KAN (MUBI)

Dünya sinemasının unutulmaz Rambo serisinden ilham alan Vahşi Kan filmi, savaş gazisi Rıza’nın kendini kötü adamlara karşı bulmasını anlatıyor. Çetin İnanç yönetmenliğindeki 1983 yılı yapımlı filmin başrolünde ise Cüneyt Arkın yer alıyor.

DÖNERSEN ISLIK ÇAL (MUBI)

1992 yılına ait Orhan Oğuz imzalı film, barmenlik yapan bir cüce ile bir trans seks işçisinin dostluklarının öyküsünü anlatıyor. Toplumdan dışlanmış iki insanın dostluğunu oldukça gerçekçi ve melankolik bir duyguyla anlatan film, teknik olarak bütün eksik ve sorunlarına rağmen sinemamızın unutulmaz ve hatta ne olursa olsun gölgede kalmış filmlerinden biri.

TEYZEM (MUBI)

Umur adlı bir gencin, Üftade adlı teyzesini anlatmasıyla başlayan film; üvey babayla büyüyen Üftade’nin mutsuz evliliğinin ardından yaşadığı eve dönmesiyle birlikte yaşadığı düş kırıklığını anlatıyor. Başroldeki Müjde Ar’ın kusursuz oyunculuğuyla hayran bıraktığı, Halit Refiğ’in yönetmenliğini yaptığı ve Ümit Ünal’ın henüz 20 yaşındayken senaryosunu yazdığı film, sinemamızın unutulmaz yapımlarından biri olma özelliğini taşıyor.