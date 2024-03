Film önerileri

Tuna Yüksel - @tunayuxel, Yönetmen, Yazar, Sinema Eleştirmeni.

KURU OTLAR ÜSTÜNE - NETFLIX

Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi Kuru Otlar Üstüne, geçtiğimiz günlerde Netflix’te yayınlandı. Başrollerinde Deniz Celiloğlu ve Merve Dizdar’ın yer aldığı film; taşrada zorunlu görevini yapan Samet adlı bir öğretmenin, öğrencisini taciz etmekle suçlanmasının ardından kendini temize çıkarma çabasını ve köydeki insanlarla olan ilişkisini konu alıyor.

2023 senesinde Cannes Film Festivalinde yarışan filmin başrol oyuncularından Merve Dizdar, festivalde büyük bir başarıya ulaşarak En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştı. Kuru Otlar Üstüne filmi, geçtiğimiz sene aynı zamanda En İyi Uluslararası Film Akademi (Oscar) Ödülü için Türkiye’nin adayı olarak seçilmişti.

***

SOCIETY OF THE SNOW (KAN KARDEŞLİĞİ) - NETFLIX

Netflix’in çok konuşulan filmlerinden biri olmayı başaran Kan Kardeşliği filmi, 1972 yılında Uruguay’dan Şili’ye giden ve And Dağları’nda düşen bir uçağı merkezine alırken, kazada sağ kurtulan yolcuların hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Uruguaylı gazeteci Pablo Vierci’nin kazadan kurtulan yolcularla yaptığı röportajların ardından yazdığı kitaptan uyarlanan bu film, İspanya’nın Oscar adayı olmuş ancak Birleşik Krallık adayı The Zone of Interest filmi o ödüle layık görülmüştü.

***

HAPPENİNG (KÜRTAJ) - BLU TV

Annie Ernaux’un aynı isimli romanından Audrey Diwan tarafından sinemaya uyarlanan Happening (Kürtaj), BluTV’de yayınlandı. Fransa’da henüz kürtajın yasal olmadığı 1963 yılında geçen film, geleceği parlak bir öğrenci olan Anne’in hamile olduğunu öğrenmesinin ardından hayatının altüst olmasını ve kürtaj yaptırmaya karar vermesini anlatıyor. Kürtaj sahnesinin rahatsız ediciliğiyle çok konuşulan film, 2021 yılında Venedik Film Festivalinde yarışarak büyük ödül olan Altın Aslan’ı kazanmayı başarmıştı.

***

THE SETTLERS (SÖMÜRGECİLER) - MUBI

Selk’nam soykırımını merkezine alan Sömürgeciler filmi, 1901 yılında Şilili melez bir genç, Amerikalı paralı bir asker ve Britanyalı bir teğmenden oluşan üç insanın, zengin bir toprak ağasının isteğini yerine getirmesini ele alıyor. Oyuncuları arasında Mark Stanley, Camilo Arancibia, Benjamin Westfall gibi isimlerin bulunduğu Felipe Gálvez’in ilk uzun metrajlı filmi olma özelliği taşıyan western soslu film, 2023 yılında Şili’nin Oscar adayı olmayı başarmıştı.

***

SCRAPPER (HIRÇIN) - TOD

2023 yılında İstanbul Film Festivali’nde izleyip çok sevdiğim Hırçın filmi, Tod TV’de yayınlandı. Georgie adlı 12 yaşındaki çocuğun, yıllar sonra babasına kavuşmasını ve onunla yakınlaşmasını anlatıyor. Sundance Film Festivalinde prömiyerini yapan bağımsız sinemanın son dönemdeki en iyi örneklerinden biri olan bu tatlı film, Sundance festivalinde Dünya Sineması Drama Ödülünü kazanmayı başarmıştı.