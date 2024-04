Film önerileri

Tuna Yüksel - @tunayuxel, Yönetmen, Yazar, Sinema Eleştirmeni

Kış mevsiminin kasvetinden, yorgunluğundan kurtulup kuru dalları rengârenk çiçeklerle donatan ve insanın içini kıpır kıpır coşturan baharın gelişini hissedebileceğiniz; 1 Nisan günü itibariyle ülkemizin her yerine yayılan baharın, yüzümüzdeki kocaman gülümsemeyi ve içimize sığmayan mutluluğu yansıtabileceğini düşündüğümüz filmleri sizler için derledik.

“Geldi bahar ayları, gevşedi sinefilin gönül yayları” diyerek dijital platformlarda yayında olan bahar mevsimi için uygun filmler derlememiz ise şöyle:

KÜÇÜK GÜN IŞIĞIM (LITTLE MISS SUNSHINE - DISNEY PLUS)

Amerikan Bağımsız sinemasının en başarılı örneklerinden biri olan Küçük Gün Işığım filmi, konusu ve senaryosuyla insanı oldukça iyi hissettiren, antidepresan niteliğinde oldukça samimi bir film olma özelliği taşıyor. Her ferdinin kendi sorunlarının olduğu bir ailenin, küçük kızlarının güzellik yarışmasına katılması için bir yolculuğa çıkmasını ve bu yolculukta başlarına gelen komik olaylarla gerçek bir aile olmalarını anlatan filmin ​​yönetmenliğini Jonathan Dayton ile Valerie Faris üstlendi. Greg Kinnear, Toni Collette, Steve Carell, Abigail Breslin, Alan Arkin ve Paul Dano gibi oldukça iyi bir oyuncu kadrosuna sahip olan Küçük Gün Işığım filmi, En İyi Film olmak üzere 4 Oscar adaylığı elde etti. En İyi Özgün Senaryo ödülünü kazanan bu aile komedisi, Alan Arkin gibi bir usta oyuncuya En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandırmıştı.

YARIN YOKMUŞ GİBİ (PALM SPRINGS - BLUTV)

Nyles ve Sarah,Palm Springs’te bir düğünde tanışırlar. Aralarında yaşanan yakınlaşmanın ardından her ikisi de aynı günü tekrar tekrar yaşamaya başlar. Sonsuz bir döngüye giren ikili, kendilerini bu durumdan kurtarmak adına her şeyi yapar. Bu doğaüstü durum, Nyles ve Sarah’ın birbirlerini yakından tanımasına ve birbirleriyle bağ kurmasına neden olur… 2020 yılı yapımlı bu film, sinema tarihinden oldukça aşina olduğumuz zaman döngüsü olayını bu kez modern romantik komedi şeklinde ele alıyor. Max Barbakow yönetmenliğindeki bu filmin oyuncu kadrosunda ise Brooklyn Nine-Nine dizisinin yıldızı Andy Samberg ile birlikte How I Met Your Mother dizisinden tanıdığımız Cristin Milioti yer alıyor.

BUGÜN ASLINDA DÜNDÜ (GROUNDHOG DAY - NETFLIX)

Palm Springs filminin atası olarak adlandırabileceğimiz, sinema tarihinin en akılda kalıcı filmlerinden birini önermemek olmazdı. 1993 yılı yapımlı Bugün Aslında Dündü filmi; nefret ettiği bir günü tekrar tekrar yaşamak zorunda kalan Phil Connors adındaki adamı merkezine alıyor. Köstebek Günü’nde sıkışan kendini beğenmiş, hiçbir şeyden memnun olmayan, huysuz bir adamın dönüşmesini konu edinen bu film, sinema tarihinin klasiklerinden biri. Usta oyuncu Bill Murray’ın başrolünde döktürdüğü Bugün Aslında Dündü, izleyen herkese kendisini iyi hissettirecek, oldukça sıcak ve samimi bir film. Terapi niyetine.

KÖRKÜTÜK (ANOTHER ROUND - NETFLIX)

Son yılların en akılda kalıcı filmlerinden biri olan Druk filmi; rutin odaklı kendi hayatlarından sıkılan dört lise öğretmenini konu alıyor. 2020 yılı yapımlı bu film; dört öğretmenin kanlarındaki alkol oranını hep aynı seviyede tutmalarının kendilerini daha iyi hissettireceğine dair teoriyi test etmelerini anlatıyor. Danimarkalı usta yönetmen Thomas Vinterberg imzalı bu film, unutulmaz Mads Mikkelsen performansıyla da tekrar tekrar izlenebilecek modern bir klasik. Druk filmi, artık sosyal medya viraline dönüşmüş ve 1 Nisan günü bizim ruh halimizi yansıtan dans sahnesi için bile bir kez daha izlenebilir.

KELEBEKLER (AMAZON PRIME VIDEO)

Tolga Karaçelik imzalı Kelebekler filmi; Garden State veya Little Miss Sunshine gibi başarılı Amerikan Bağımsız filmlerini andıran bir tarzda, ülkemizde pek aşina olmadığımız bir türün öncülüğünü üstleniyor. Cemal, Kenan ve Suzan adlı üç kardeşin, babalarının hastalanmasıyla yıllar sonra bir araya gelmesini ve babalarının yaşadığı köye gitmelerini konu edinen Kelebekler filmi; Sundance Film Festivali’nde yarışmış ve Büyük Jüri Ödülü’nü kazanarak büyük başarı elde etmişti. Oyuncu kadrosunda Tolga Tekin, Bartu Küçükçağlayan ve Tuğçe Altuğ’u barındıran film, sinemamızın son yıllardaki en başarılı örneklerinden biri.