Fiyatlar uçtu, sahtesi raflarda

TARİŞ’in zeytinyağında bu yıl alım fiyatını 295 liraya çıkarmasının ardından piyasada sahte zeytinyağı tehlikesi başladı. Gıda Mühendisleri Odası vatandaşları uyardı ve yetkililerin önlem almasını istedi.

Mahir KANAAT

Zeytinde hasat süreci devam ediyor. Girdi maliyetleriyle mücadele eden üreticileri, son yıllarda ise iklim krizi vurdu. Bu sene zeytin alarmı veriliyor. Bundan kaynaklı da zeytinyağı fiyatları yaklaşık 3 kat arttı. TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, 2023-2024 sezonu zeytinyağı alım fiyatını belirledi. Birlik zeytinyağı alım fiyatını kilogram başına 295 lira olarak açıkladı. Sızma zeytinyağında geçen sezon 81 lira olan fiyat yeni sezon için 295 liraya çıkarıldı. Böylelikle yüzde 264 oranında artış gerçekleşti. Zeytinyağındaki bu fiyat artışı sonrası piyasada sahte zeytinyağı satışları arttı.

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, BirGün’e yaptığı açıklamada, sahte zeytinyağında dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Toprak, “Perakende tüketicisinin sadece renk, koku ya da tat gibi özelliklerine bakarak tağşişi anlayabilmesi pek mümkün değildir. Yağda tağşişin anlaşılmasının en kesin yolu laboratuvar analizleridir. Bunlar yağların özelliklerini farklı kılan yağ asidi kompozisyonu denilen bileşiklerin analizidir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca işletme kayıt belgesi verilmiş, bilinen firmaların markalarının ve ayrıca özellikle zeytinyağı için coğrafi işaretli ürünlerin tercih edilmesi; bununla birlikte açıkta, yol kenarlarında isimsiz, etiketsiz, plastik şişelerde ve üzerinde ‘doğal’, ‘organik’ gibi ibareler bulunan ürünlerin alınmaması gerekiyor” dedi.

DENETİMLER ARTIRILMALI

Toprak şunları dile getirdi: “Tüketicinin daha fazla para ödeyerek daha düşük değerli bir ürün satın alması sonucu ekonomik kayıp yaşaması, yurttaşın kandırılmış olması, asıl ürünün içine karıştırılan ve tüketici tarafından bilinmeyen diğer ürünlerin olası bir sağlık problemine yol açabilecek olması tağşişin olumsuz etkileridir. Taklit ve tağşişin önlenebilmesi için yapılması gereken, denetimlerin sıklaştırılmasıdır. Bunun için kamuda daha çok gıda mühendisinin istihdam edilmesi gerekir. Gıda işletmelerinin sayıca yüzde 80’ini oluşturan küçük işletmelerde kamu bütçesinden kaynak ayrılarak uzman kontrolünde üretim yapılabilmesi ve güvenli gıda arzının sağlanması için odamızın projesi olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunulan küçük ve orta ölçekli gıda işletmelerinin hem daha güvenilir ürün üretmelerini sağlayacak hem de istihdam yüklerini azaltacak olan ‘Yetkilendirilmiş Gıda Danışmanlığı’ sistemi de yürürlüğe konulmalıdır.”