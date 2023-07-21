Foça’daki sit alanlarındaki kaçak yapılara yıkım çağrısı

BirGün EGE

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu, kaçak inşaatlara ve imar talanına karşı Nihat Dirim Meydanı’nda basın açıklaması yaparak Foça Belediyesi’ni göreve çağırdı.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Ramis Sağlam, Foça’nın kale içinde siluetini bozan kaçak otel inşaatına ilişkin Kültür Bakanlığı İzmir 2. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16 Haziran’da yıkımına karar verdiğini hatırlattı.

Sağlam, “Bu karardan önce bu otel başta olmak üzere yıkım kararı olan yüzlerce kaçak yapı üzüntü vericidir ki yıkılmamış, bahaneler üretilmiştir. Yıkılmayarak göz yumulan her kaçak yapı, her tesis bir yenisinin yapılmasına neden oldu.Tarihi sit alanlarına göz göre göre yapılan inşaatlar hem Foça halkının hem de Platformumuzun sabrını taşırmıştır. Koruma Kurulunun almış olduğu karar, kaçak inşaatlara karşı verdiğimiz mücadelenin haklılığını bir kez daha teyit etmiştir. Biz tabii ki şunu çok iyi biliyoruz; kaçak otel yıkılınca kaçak inşaatlar sorunu bitmeyecek. Bu sorun rant ve oy devşirme mantığından çıkmadığı sürece bu sorun da bitmeyecek” dedi.