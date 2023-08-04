Fotoğrafta bile gülünemeyecek

İzmir’de fotoğraf çekim ücretlerine gelen zamlar sektör esnafını ve fotoğraf çektirmek isteyenleri zor durumda bıraktı. Vesikalık fotoğrafın fiyatı 150 lira olurken, düğün fotoğrafları ise 5 bin liraya yükseldi.

Zeynep KALYONCU

Her geçen gün artan hayat pahalılığı, enflasyon ve döviz kuru tüm sektörleri olumsuz etkiliyor. Birçok sektörde yapılan zamlar fotoğrafçılığı da vurdu. İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, fotoğraf çekimlerine yüzde 50 zam geldiğini açıkladı. 4 adet vesikalık fotoğrafın fiyatı 150 liraya çıkarken, düğün fotoğraflarının başlangıç fiyatı ise 5 bin liraya kadar yükseldi.

İzmir Fotoğrafçılar Odası Başkanı Murat Yavuz, “4 tane vesikalık 100 liradan 150 liraya; 8 tane vesikalık 150 liradan 200 liraya çıktı. Eskiye göre her şey yüzde 50 artış gösterdi” dedi. Yurttaşların diğer ürünlere yapılan zamlardan ötürü bu artışı yadırgamadığını vurgulayan Yavuz, “Diğer zamlarla kıyaslandığında bizim fotoğrafçılıktaki artışımız normal kalıyor” açıklamasında bulundu.

Zamlarla birlikte müşteriler fotoğraf çekimlerini olabildiğince azaltırken, işyeri sahipleri kendi giderlerini nasıl karşılayacaklarını düşünüyor.

Fotoğraf çektirmeye gelen Anıl Özçelik, zorunlu durumlar dışında fotoğraf çektirmemeye özen gösterdiklerini şu şekilde ifade etti:

“Bizim kısıtlamaya çalıştığımız ilk giderlerden biri fotoğraf çektirmek ve bastırmak. Çalışanlar da haklı. Kendi emeklerini, masraflarını karşılayabilmek için fiyatları yükseltiyorlar. Bütçelerimiz belli. Keyfi olarak bir fotoğraf çekimine gelemiyoruz. Mesela çocuğumun güzel bir stüdyo fotoğrafı olmasını istiyorum. Ancak bunu fotoğrafçıya söylemeden vazgeçiyorum. Pazarlık yapamıyorum, fiyatını soramıyorum bile” dedi.

MESLEK YOK OLUYOR

İşyeri sahibi Yılmaz Yavuz, fotoğrafçılık için kullanılan malzemelerin döviz üzerinden olmasından dolayı zam geldiğini ve fotoğrafçılık sektörünün yüksek fiyatlarla hizmet verdiğini söyledi.

Yılmaz Yavuz, “Ülkenin ekonomik gidişatından kaynaklı fiyatlarımızı yükseltmek bir çözüm değil. Fiyatlar arttıkça haklı olarak müşteriler gelmemeye başlıyor. Telefonunda belki 500 fotoğraf var, tek bir fotoğrafın basım ücreti ise 13 lira. Aldıkları maaşların büyük kısmını bize vermek zorunda kalacaklar. Bu imkânsız bir şey. Yok olan meslekler içerisine gireceğiz. Yakında cadde üzerinde fotoğrafçı göremeyeceksiniz” diye konuştu. Düğün yapacak olanların da gelen zamlardan etkilendiğini belirten Yılmaz Yavuz, “Düğün albümlerinde en ucuz fiyatlandırma 5 bin lirayken, şu an 7 bin liraya çıktı. Bu yüzden müşteriler albüm değil, dijital fotoğraf görüntülerini almak istiyorlar.

Düğün hikâyeleri ve drone çekimleri yapıldığında ise fiyatlar inanılmaz yüksek rakamları buluyor. Sadece bizim sektör değil, ülkedeki her şeyin fiyatı arttı. Neye göre kıyas yapacağınızı bilemiyorsunuz. Sonuçta işçiliğimiz için değil, giderlerimiz için fiyatlandırma yapmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.