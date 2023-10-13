Galibiyete hasret Altay’da maaş krizi büyüyor

1'inci Lig'de 6 maçtır galibiyete hasret kalıp son olarak evinde Ümraniyespor'a 3-0 yenilen Altay'da paralarını alamayan futbolcuların geçen hafta antrenman boykotu yapmasının ardından yıldız golcü Marco Paixao sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Altay'da 1'inci Lig'de 4 kez gol kralı olup kırılması güç bir rekora imza atan, geçen sezon transfer yasaklısı takımın ligde kalmasına en büyük katkıyı yapan Marco Paixao, kendilerine sürekli yalan söylendiğine değindi.

Paixao “Yıllarca bize yalan söylediklerini, asla yerine getiremeyecekleri sözler verdiklerini, her hafta bizi kandırdıklarını, gözümüzün içine bakarak yalan konuştuklarını biliyoruz. Ancak yalan üstüne yalan atmaya devam ediyorlar. Bu bir futbolcu açısından yorucu bir durum. 2020-2021 sezonundan ödenecek maaşlarım var. Bu kulübe yardım etmek için tüm borcumu ödedim. Bu takımı kurtarmak için her şeyi yaptım. Bir ödeme planı oluşturduk. Hiçbir şeye saygı gösterilmedi. Eşim ve ben ailemizi güçlendirmek için para kazanmanın başka yollarını arıyoruz" dedi.