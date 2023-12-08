Gaziemir’de kuşaklar bir araya geliyor

BirGün EGE

Gaziemir Belediyesi’nin kurslarına katılan çocuklar ile yetişkinler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği “7’den 70’e Gaziemir” projesi kapsamında bir araya geliyor. Kuşaklar arasında köprü kurmayı amaçlayan proje kapsamında, Belediye Başkanı Halil Arda ile kurslara katılan en küçük kursiyerler, yaşları en büyük kursiyerleri evlerinde ziyaret ediyor. Çocuklarla yaş almış bireyleri bir araya getirdikleri “7’den 70’e Gaziemir” projesiyle toplumsal iletişimi güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Halil Arda, “Belediyemizin açtığı kurslara katılan en yaşlı üye ile en genç üyemizi bir araya getirdiğimiz 7'den 70'e projemiz ile nesiller arası bağ kuruyoruz. Küçüklerimiz büyüklerinden saygıyı ve sevgiyi öğreniyor, Gaziemir'in çınarları da çocukların enerji dolu sohbetleriyle moral buluyor. Hep söylediğim gibi Gaziemir, çok büyük bir aile… Biz de bu büyük ailenin her yaştan bireyi için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

ÇOCUKLAR BİLİMLE SANATLA GELİŞİYOR

Semtevlerinde çocuklar için İngilizce, satranç, akıl ve zekâ oyunları, resim, eğlenceli matematik, neşeli haritalar, bilim atölyesi, yaratıcı yazarlık, hızlı okuma, 1. sınıflar için okuma yazma öğretimi, çocuklar için felsefe, halk oyunları, modern dans kursları düzenleniyor. Kurslara katılan çocuklar, bilimle ve sanatla kendilerini geliştirmenin mutluluğunu yaşıyor.