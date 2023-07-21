Gaziemir’de spor zamanı

Gaziemir Belediyesi’nin 10 farklı branşta düzenlediği yaz spor kurslarına katılan bin 200 çocuk, profesyonel eğitmenlerden eğitim alarak hem kendilerini geliştiriyor hem de tatillerini dolu dolu geçiriyor.

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Geleceğin sporcularını yetiştirmek ve sağlıklı bir toplum yaratmak amacıyla spor alanına yatırımlar yapan Gaziemir Belediyesi, çocukların kaliteli ve sağlıklı zaman geçirebilmeleri için yaz spor kursları düzenliyor.

Belediyenin basketbol, voleybol, hareket eğitimi, jimnastik, pilates, yoga, badminton, halk dansları, aerobik, masa tenisi olmak üzere 10 branşta düzenlediği spor kurslarına bin 200 çocuk katılıyor.

Belediyenin kursları sayesinde sporla tanışan çocuklar, eğitmenlerin yönlendirmesiyle yeteneklerine en uygun dalda eğitim alıyor. Profesyonel spor hocalarından, ilgi duydukları spor dalında temelden başlayarak eğitim alan, sportif becerilerini geliştiren çocuklar ve gençler, hayallerindeki sporcuların yolundan yürüyor. Belediyenin kurslarında spor yaparak eğlenceli vakit geçiren çocuk kursiyerler sosyal, fiziksel ve psikolojik olarak daha güçlü hale geliyor. Spor yaparak sağlıklı yaşamla tanışan çocuklar, kötü alışkanlıkların pençesine düşmekten de kurtuluyor. Kursiyerler spor sayesinde disiplin kazanırken özgüvenleri degelişiyor.

Gaziemir’in çok yönlü gelişimi için sanat, kültür ve spor alanına özel önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Halil Arda, “Gaziemir kültür, sanat ve sporla daha da gelişiyor. Yıl boyunca düzenlediğimiz kurslarda her yaştan binlerce yurttaşımıza eğitim veriyoruz. Yaz tatilinde olan çocuklarımızın tatilde hem eğlenmeleri hem de yetenekli oldukları branşta kendilerini geliştirmeleri için kurslar düzenliyoruz. Çocukların çok yönlü gelişimlerine katkı sağlamak için çalışmalarımız artarak devam edecek” diye konuştu.