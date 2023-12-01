Gaziemirliler kamusal belediyecilikle tanıştı

Görev süresinin geride kalan yıllarında yaptıkları çalışmalarını anlatan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “4,5 yılda yaptığımız projelerle Gaziemirliler kamusal alanlarla ve adaletli belediyecilikle tanıştı, paralarının iyi kullanıldığını gördü” dedi. Başkan Arda, yeni dönem için aday olduğunu belirtti.

BirGün EGE

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, görev süresinin geride kalan 4,5 yılında yaşama geçirdiği proje ve çalışmaları, basın mensuplarına anlattı. Fiziki, sosyal ve kültürel alanda birçok çalışmaya imza atarak geleceğin Gaziemir’ini kurmak için önemli adımlar attıklarını belirten Arda, “Mali disiplin ve kamulaştırma hamlelerimizle ayakları yere basan bir belediye yarattık. Kültür sanat, sağlık ve sosyal hizmetler alanlarında örnek bir belediyecilik sergiledik. İlçemizin altyapısından parklarına, yeşil alanlarından, yollarına kadar zorlu ekonomik koşullara karşın önemli çalışmalar ve yatırımlar yaptık. Ayrıca Gaziemir’in geleceğine de imza olarak kalacak örnek, vizyon projeler geliştirdik” dedi.

İlk hedeflerinin tasarruf, kamulaştırma ve kamusal alanları genişletme olduğunu belirten Arda, taşeron sistemini kaldırarak 19 yeni temizlik aracı aldıklarını söyledi. Arda, taşerona son vererek ayda 440 bin TL tasarruf ettiklerini ve toplam tasarrufun 30 milyon TL’yi geçtiğini vurguladı.

Kamusal alanları genişletmek için kira süresi dolan belediye mülklerini belediye eliyle işlettiklerini dile getiren Arda, bu kapsamda yaşama geçirdikleri ilk projelerinin Porta Gaziemir olduğunu söyledi.

Arda, “Porta Gaziemir’de yurttaşlarımızı sağlıklı ve ucuz gıdayla buluşturuyor ve kadın istihdamına katkı koyuyoruz. Yüzde 70 çalışanımızın kadın olduğu bu iki işletmemizde Gaziemir Üretici Kadın Kooperatifi iş birliği ile 40 kadın üretime katılarak ev bütçelerine katkı sağlayabiliyor” dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda

"YURTTAŞIN YANINDAYIZ"

Belediyenin sosyal hizmetleriyle hayatın her aşamasında yurttaşların yanında olduğunun altını çizen Başkan Arda şunları söyledi: “Belediyede görev yapan sosyal hizmet, çocuk gelişim uzmanlarının ve psikologların sayısını artırdık. Sosyal hizmet uzmanlarımız geçen süre içinde 3 bin 118 vatandaşımızla birebir görüşme sağladı. Psikologlarımız bu sürede 2 bin 347 vatandaşımızla görüştü. Kadınların yaşadığı sorunları çözebilmek için Kadın Danışma Merkezimiz aktif biçimde çalışıyor. 4,5 yılda Kadın Danışma Merkezimizden 3 bin 150 kadın destek aldı. Semt Evlerimiz de mahallelerimizde kadınların ve çocukların yanında olan birer merkez konumunda. 4,5 yılda 18 yetişkin ve 17 çocuk branşındaki kurslarımıza 26 bin 209 vatandaşımızın katılması da bizim için büyük gurur kaynağı oldu. Sosyal Market ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduk. Aileler burada verilen puan yüklü kartlarla her ay düzenli bedelsiz alışveriş yapabiliyor.”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla proje ve hizmetler hayata geçirdiklerini, sağlık alanındaki projeleriyle ödül aldıklarını ifade eden Arda, şunları söyledi: “Sağlık alanındaki hizmetlerle fark yaratıyoruz. Evde hasta ve yaşlı bakımı, ücretsiz nakil ambulansı, hoş geldin bebek, psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti, diyetisyen hizmeti, fizik tedavi hizmeti, hasta nakil ambulansı, cenaze hizmetlerimizle hayatın her aşamasında vatandaşa sağlık hizmeti sunuyoruz. Gaziemir, can dostların da yuvası diye yola çıktık. Bu kapsamda veterinerlik hizmetlerimizi geliştirdik. İki yeni veteriner hekimi bünyemize katmamızın ardından ekibimiz burada 4,5 yılda önemli çalışmalar yürüttü.” Arda, 20 bin 841 hayvanı tedavi ettiklerini, 5 bin 896 hayvanı da kısırlaştırdıklarını ve 374 sokak hayvanının da yeni yuvaya kavuşmasını sağladıklarını söyledi.

Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Merkezi’nde, dar gelirli ve başarılı 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıf öğrencileri ile üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan 12’nci sınıf öğrencilerine ücretsiz eğitim verdiklerini belirten Arda, “Yurt Dışı Akademik Burs Ofisi’nde, yurt dışında akademik programlardan birinde öğrenim görmek isteyen gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyoruz. YABO’nun uzman kadrosu, yurt dışındaki eğitim olanaklarını araştırarak yabancı ülkelerde eğitim görmek isteyen öğrencilerin şartlarına en uygun ülke ve okulu belirliyor. Ekip, eğitim programına başvuru sürecinde gerekli evrakların hazırlanması ve işlemlerin takibi sürecinde öğrencilere destek oluyor” ifadelerini kullandı.

"HER KOŞULDA ADAYIM"

Yeni dönemde de aday olduğunu, adaylık başvurusunu CHP Gaziemir İlçe Başkanlığı’na yaptığını belirten Başkan Halil Arda, “Partimiz hangi kararı verirse versin varım. Ön seçim de dese, merkez yoklaması da dese hepsine varım. Partimizin kararına saygı duyuyorum. Anketler yapıyoruz ama en büyük anket benim. Çünkü hep sokaktayım, insanlarla birlikteyim. Seçimlere İyi Parti ile ayrı girsek bile en az yüzde 60 oy alacağımı toplumda görüyorum” dedi.