GDZ Elektrik’e çağrı: Yollarımızı düzenleyin

BirGün EGE

İzmir Gaziemir’in Sarnıç bölgesindeki yurttaşlar, elektrik kablolarının yer altına alınması sonucu bozulan yollarının yenilenmesi için hazırladıkları dilekçelerle GDZ Elektrik’e çağrıda bulundular. Bozulan yolların yenilenmemesi yurttaşları isyan ettirdi.

Yaklaşık beş ay önce başlayan çalışmaların üzerinden aylar geçmesine rağmen sokakların yol kaplamaları yapılmadı. Kaplaması yapılan yollar ise işin ehli olmayan kişiler tarafından kot kuralları gözetilmeksizin kilit parke ile kaplanması sebebiyle kullanılamaz durumda.

Yaz boyunca yolları bozuk olduğu için tozla mücadele eden yurttaşlar kış aylarının yaklaşmasıyla su baskını tehlikesiyle karşı karşıyalar. Bu sorunun bir an önce çözülmesi için harekete geçen yurttaşlar, Gaziemir Belediyesi’nin desteğiyle toplu imza kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında, yürütülen çalışmanın ardından yolların yenilenmemesine, yenilenen kısımların ise kullanılamaz durumda olduğuna ve yaşanabilecek su baskınlarına dikkat çekildi. Toplanan dilekçelerle GDZ Elektrik’e başvuru yapılacak.