Gonca Köksal: Seçimi çoktan kazandık

BirGün EGE

Seçim çalışmalarını sürdüren CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal, Akyol Pazaryeri’nde Karamehmet ve Muslihittin Mahallesi’ndeki vatandaşlarla buluştu.

Köksal, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek notlar aldı, çözüm önerilerini anlattı. Projelerinden de bahseden Köksal, geçtiğimiz günlerde kendisine ait olduğu iddia edilen, kimliği belirsiz kişilerce servis edilen ses kaydına ilişkin de konuştu.

Köksal, seçime sayılı günler kala sahte ses kayıtları ve çekimlerle kendilerine iftira atıldığını söyledi. Köksal, “Buradaki birlikteliğimizi, gücümüzü hiç kimse elimizden alamaz. Biz çünkü Menteşe’ye sahip çıkacağız dedik. Biz kalkınma dedik, üreteceğiz dedik. Bizim yolumuz çalışma yolu, aydınlık yol dedik. Karanlık kafalar, bu aydınlıktan korktular. Biz bu seçimi çoktan kazandık. CHP Menteşe İlçe Başkanı Nail Kızıl ise “Bizi bazı ayak oyunları ile ürkütmeye, korkutmaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü biz bu seçimleri kazandık. 31 Mart akşamında Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanımız Gonca Köksal’dır” dedi.