Göztepe 2 yıl aradan sonra Süper Lig’de

1. Lig’de mücadele eden Göztepe, 2 yıl aranın ardından tekrar Süper Lig’e yükseldi. Spor yazarı Metin Aydınoğlu, takımın Süper Lig’e çıkışında en büyük etkenin teknik direktör ve taraftar olduğunu söyledi.

Halil ERTUNÇ

İzmir’in sarı-kırmızılı temsilcisi Göztepe, 1. Lig’in 32’nci haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 2-0 yendi. İzmir ekibi aldığı bu galibiyetle puanını 66’ya yükselterek ligin bitimine 2 hafta kala Eyüpspor’dan sonra Süper Lig’e çıkan ikinci takım oldu. Böylece Göztepe iki yıl aranın ardından tekrar Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi. Kulüp kuruluşunun 100’üncü yılında Süper Lig’de mücadele edecek.

Karşılaşmanın 77.dakikasında Fıratcan Üzüm’ün attı golle 1-0 öne geçen İzmir ekibi, maçın uzatma dakikalarında Ramon-Pascal Lundqvist’in golüyle farkı ikiye çıkarttı ve maçı 2-0 kazandı. Maçın son düdüğünün ardından Sarı Kırmızılı ekip saha içerisinde renkli görüntülere imza attı. Takımlarının Süper Lig’e yükselişini tribünde coşkuyla karşılayan binlerce taraftar, maçın bitimiyle kutlamaları sokaklara taşıdı. Araçlarıyla ve yaya şekilde sokakları dolduran coşkulu Göztepe taraftarları, sloganlar atarak büyük sevinç yaşadı. Göztepe Spor Kulübü resmi şampiyonluk kutlamalarını sezonun son haftası Bodrum Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın ardından yapacak.

Sezona Sırp teknik adam Radomir Kokovic ile başlayan Göztepe, ilk 3 haftada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak kötü bir başlangıç yaptı. Daha sonra çıkışa geçen sarı-kırmızılılar, 40 yaşındaki çalıştırıcı ile üst üste oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberliğe imza atarak önemli seri yakaladı. Bu sonuçlara rağmen 11’inci haftada Kocaelispor ve 12’nci haftadaki Erzurumspor FK mağlubiyetleri yol ayrımını kaçınılmaz hale getirdi.

Radomir Kokovic’ten sonra boşalan teknik adamlık görevi için Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov ile anlaşıldı. Sarı-kırmızılılar, 57 yaşındaki çalıştırıcıyı takımın başına getirmesinin ardından 20 maçta, 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Bulgar teknik adam yönetiminde 46 puan toplayan Göztepe, maç başına da 2,3 puan ortalaması tutturarak takımın Süper Lig’e çıkmasında önemli pay sahibi oldu.

Milli hakem ve Spor yazarı Metin Aydınoğlu, “Ben normalde futbolda yerliden yanayım her zaman ama bu sene fikrimi Göztepe tamamen yıktı. Hem kulüp başkanı hem teknik direktör yabancı ve ikisi birden Göztepe’nin çehresini değiştirdi, kulübe iyi geldi. Göztepe’nin Süper Lig’e çıkmasında Stanimir Stoilov’un büyük payı var. İkinci olarak ise muhteşem Göztepe taraftarı. Böyle bir seyirci Türkiye’de çok nadirdir” dedi.

Göztepe’nin Süper Lig’den düştükten sonra mali ve sportif süreci çok iyi yönettiğinin altını çizen Aydınoğlu, “Göztepe eskiden Avrupa’yı zorluyordu ve bu projelerle büyük ihtimalle tekrar Avrupa’da mücadele edecek. Bu yılın başında şampiyon olacağız parolasıyla yola çıkılmadı ancak pozitif bir şekilde doğru yolda ilerlediler. Örneğin ne başkan ne teknik direktör hiçbir zaman hakemleri konuşmadı. Her maç çıkıp futbol oynadılar. Göztepe’nin kuruluşunun 100’üncü yılına girilirken yeniden Süper Lig’de mücadele edecek olması çok güzel bir denk geliş. Umarım 100’üncü yılda daha büyük başarılar gelir.”