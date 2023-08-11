Göztepe ilk maçını bu hafta Manisa’da oynayacak

BirGün EGE

Göztepe, 1. Lig’in ilk haftasında konuk edeceği Sakaryaspor müsabakasının Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki zeminin bozuk olması sebebiyle Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynayacak.

Yapılan açıklamada, “Evimiz Gürsel Aksel Stadyumu’nun zemininin, sezonun ilk lig maçına ev sahipliği yapacak durumda olmadığını üzülerek taraftarlarımıza bildirmek isteriz. Bu yıl evimizde oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali nedeniyle saha bakım çalışmaları geç başladı. Bakım çalışmalarını yürütmekten sorumlu şirketin de açıkladığı gibi bu süreçte sahamız sezonun ilk lig maçı için hazır hale getirilemedi. Sahamızı bir sonraki lig maçına uygun hale getirecek çözümü bulmak için çalışıyoruz. Bu yüzden tüm taraftarlarımızdan özür dileriz ve anlayışları için hepsine teşekkür ederiz. Taraftarlarımızın bu zor zamanda yanımızda olacağını biliyor ve çok önemli bir sezona iyi bir sonuçla başlayabilmemiz için pazar günü oynanacak maçta takımımıza tam destek vereceklerine inanıyoruz. Bizleri ağırlayacak Akhisarspor Kulübü ve Akhisar Belediyesi’ne de ayrıca teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.